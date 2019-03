Chi l'ha visto? 2019: stasera su Rai 3 su Marco Vannini

Francesco Bellu

Chi l'ha visto? 2019, torna stasera su Rai3 alle 21,20 con il caso Marco Vannini morto nel 2015 in circostanze drammatiche. Un caso molto complesso per lo storico programma condotto da Ferica Sciarelli, dedicato ai casi di persone scomparse,

Di Marco Vannini, la trasmissione di Chi l'ha visto si era già occupata in passato. Il ragazzo morì il 18 maggio 2015 in ospedale a Ladispoli dopo essere stato ferito da un colpo di pistola partito dall'arma del suocero. Antonio Ciontoli. L'uomo è stato di recente condannato in secondo grado a "soli" 5 anni di reclusione dopo aver rimediato una condanna a 15 anni in primo grado per omicidio volontario. Quest'ultimo è stato derubricato a 'colposo', mentre per gli altri familiari c'è stata la conferma della pena. "In questo secondo grado Ciontoli è stato riconosciuto colpevole di omicidio colposo con l'aggravante della colpa cosciente - ha spiegato uno dei legali della famiglia Vannini - Quello che è sconvolgente, è l'inadeguatezza della pena. E' sconcertante non aver previsto nessuna aggravante".

La sentenza di appello ha, infatti, creato scalpore e polemiche mentre i difensori della famiglia Ciontoli hanno dichiarato che faranno ricorso in Cassazione per gli altri tre condannati, ovvero i fratelli Martina e Federico e la madre (e moglie di Antonio) Maria Pezzillo, tutti condannati a tre anni.

