Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3 ospite la mamma di Denise Pipitone: tutti i casi del 29 ottobre

Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, torna davanti alle telecamere di Chi l'ha visto? intervistata dalla padrona di casa Federica Sciarelli. La donna lancia un nuovo appello e mostra l'immagine aggiornata di come potrebbe essere oggi la piccola scomparsa 21 anni fa. Nella puntata di stasera, alle 21.20 su Rai 3, spazio anche agli sviluppi sul caso Andrea Prospero, ma anche all'allarme da Il Cairo per Nessy Guerra: tre storie che chiamano in causa responsabilità, protezione e verità.

Il nuovo volto di Denise Pipitone, l'appello di Piera Maggio a Chi l'ha visto?

Denise Pipitone, scomparsa 21 anni fa

Piera Maggio torna negli studi di Chi l'ha visto? per mostrare un'elaborazione aggiornata di Denise Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. L'immagine, realizzata da una specialista forense statunitense in ricostruzioni facciali, utilizza tecniche di age progression e confronto morfologico per ipotizzare i tratti di una giovane donna di venticinque anni. "Mia figlia va cercata" è il nuovo appello della madre, che da ventuno anni non si arrende.

L'intento è duplice: favorire possibili riconoscimenti - anche da parte della stessa Denise - e riportare al centro dell'attenzione pubblica un caso che da tanti anni chiede risposte. La redazione del programma di Federica Sciarelli invita chiunque abbia informazioni utili a contattare i canali dedicati.

Il caso Andrea Prospero a Chi l'ha visto?: confermati i domiciliari per l'indagato

Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?

La trasmissione ripercorre anche gli sviluppi giudiziari per la morte di Andrea Prospero, il giovane di Lanciano deceduto a Perugia lo scorso gennaio. Il giudice ha respinto le istanze di revoca: resta quindi agli arresti domiciliari il coetaneo romano accusato di istigazione al suicidio.

Secondo gli atti, i due si sarebbero conosciuti in chat e a Prospero sarebbe stato suggerito di assumere pasticche con la promessa che "non avrebbe sofferto". Il quadro cautelare, ritenuto ancora proporzionato e necessario, si fonda su acquisizioni informatiche e testimonianze da verificare nei prossimi passaggi.

Un fascicolo delicato che apre interrogativi su solitudini giovanili, vulnerabilità online e responsabilità penali nell'ecosistema digitale, mentre si attendono ulteriori approfondimenti tecnici sulle conversazioni e sui dispositivi sequestrati.

Nessy Guerra bloccata in Egitto: "Qui ci scappa il morto", l'allarme che fa paura

Frontiera estera per Chi l'ha visto? con la vicenda di Nessy Guerra, italiana in Egitto con la figlia e timori crescenti per la propria sicurezza. In rete circola un video dell'ex compagno, Tamer, con la frase "Qui ci scappa il morto". L'appello è rivolto alle autorità per consentire il rientro in Italia in condizioni di protezione.

Il programma questa sera raccoglierà testimonianze, documenti e nuovi contatti per mappare ogni possibile via d'uscita.

Dove e quando vedere la nuova puntata di Chi l'ha visto?

La puntata va in onda mercoledì 29 ottobre alle 21.20 su Rai 3 e come sempre è fruibile in diretta e on demand su RaiPlay. Nel corso della puntata torna anche lo spazio finale dedicato agli appelli e alle segnalazioni che, settimana dopo settimana, trasforma la televisione in servizio pubblico attivo.