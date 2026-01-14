Chi l'ha visto: stasera su Rai 3 Crans-Montana e il giallo di Daniela Ruggi. Le anticipazioni del 14 gennaio

Dopo una pausa natalizia più lunga del solito, Chi l'ha visto? torna di nuovo in prima serata e riaccende i riflettori sulle storie che ancora cercano una verità. La puntata in onda questa sera, mercoledì 14 gennaio alle 21.20 su Rai 3 promette di essere una delle più intense di questo inizio d'anno.

Testimonianze inedite sul caso Daniela Ruggi, scomparsa più di un anno fa, ma anche novità sulla morte di Marta Favro e sulla strage di Crans-Montana: al centro della serata, come sempre, il dolore di chi aspetta risposte e il lavoro di ricostruzione che da anni caratterizza il programma. Vediamo quali saranno i casi della puntata di oggi di Chi l'ha visto? .

Chi l'ha visto?, nuove testimonianze sul caso di Daniela Ruggi

Chi l'ha visto?, Federica Sciarelli

La scomparsa di Daniela Ruggi, avvenuta oltre un anno fa a Vitriola, in provincia di Modena, torna al centro dell'attenzione con dettagli che potrebbero cambiare la lettura dell'intera vicenda. Nelle scorse settimane, due escursionisti hanno rinvenuto resti umani e un reggiseno all'interno di una torre abbandonata, a breve distanza dall'abitazione della giovane.

Un ritrovamento che ha immediatamente sollevato interrogativi: si tratta davvero di tracce riconducibili a Daniela o qualcuno potrebbe averle collocate lì in un secondo momento?

Nel corso della puntata, Federica Sciarelli dà spazio a testimonianze inedite e a nuove ricostruzioni, mentre la famiglia vive ore cariche di tensione. La madre della ragazza è stata convocata per il test del Dna, passaggio cruciale per stabilire se quei resti possano finalmente dare un nome e una risposta a un'attesa che dura da mesi. Ma anche di fronte alla scienza, restano domande aperte che rendono il caso ancora più complesso.

Mara Favro, tra incongruenze e decisioni giudiziarie attese

Altro capitolo delicato della serata riguarda la morte di Mara Favro. Le versioni fornite dai due indagati (il titolare della pizzeria dove la donna lavorava e un ex pizzaiolo) continuano a presentare punti poco chiari. I racconti sembrano non combaciare e alimentano i dubbi dei familiari, i quali sono convinti che l'ipotesi del suicidio non sia sufficiente a spiegare quanto accaduto.

La Procura ha avanzato la richiesta di archiviazione, ma la famiglia chiede con forza che le indagini proseguano. Il giudice è chiamato a decidere se chiudere il fascicolo o disporre nuovi accertamenti. Una scelta che potrebbe segnare la parola "fine" nel percorso giudiziario di questa vicenda, lasciando aperta - o meno - la possibilità di ulteriori verità.

Collegamenti da Crans-Montana e gli appelli in diretta

In scaletta anche gli aggiornamenti sulla tragedia avvenuta a Crans-Montana, con gli inviati di Chi l'ha visto? collegati direttamente dal luogo dell'incendio che ha sconvolto la località svizzera nella notte di Capodanno. Le indagini sono in corso e la trasmissione segue da vicino gli sviluppi, tra provvedimenti giudiziari e responsabilità ancora da chiarire.

Come di consueto, spazio infine agli appelli, alle segnalazioni e alle richieste di aiuto che rappresentano da sempre il cuore del programma. L'appuntamento è alle 21.20 su Rai 3, con la possibilità di seguire la trasmissione anche in streaming su RaiPlay.