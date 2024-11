Chi l'ha visto stasera su Rai 3: i femminicidi di Greta Spreafico e Francesca Deidda

Chi l'ha visto, in onda stasera su Rai 3 alle 21:20 con un nuovo appuntamento, dedicherà questa puntata ai femminicidi e alla violenza compiuta contro le donne. Atti che non si arrestano, nonostante la sempre crescente sensibilizzazione a riguardo, e spesso i responsabili sono mariti o ex mariti che non accettano la separazione. Il problema, insomma, sta manifestando le sue radici profondisime nella nostra società. Che non accennano a spezzarsi, se è vero, stando ai dati, che anche tra gli adolescenti la violenza sta aumentando.

Chi l'ha visto: anticipazioni del 27 novembre

Si parlerà della storia di Greta Spreafico, cantante rock di Erba scomparsa a Porto Tolle, in provincia di Rivigo, il 4 giugno 2022. La donna stava male e temeva di aver subito un avvelenamento da metalli pesanti. Per la sua scomparsa ci sono al momento due indagati: l'ex fidanzato Daniele Lietti e Andrea Tosi, l'amico che l'ha vista per ultimo quando Greta era ancora in vita.

Durante la puntata verrà dato spazio al processo contro Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo per la morte di Giulia Tramontano, e a quello contro Filippo Turetta per il femminicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin.

Ha confessato, invece, Igor Sollai, l'uomo che anche ai microfoni di "Chi l'ha visto?" aveva detto che non c'entrava nulla con la scomparsa della moglie Francesca Deidda. La donna, 42 anni, era sparita da San Sperate il 10 maggio 2024, ma il suo cadavere era stato ritrovato solo il 18 luglio, chiuso in un borsone, nelle campagne del cagliaritano.

Sollai, che si trova al momento in carcere, avrebbe ucciso la moglie per poter così intascare i soldi della sua assicurazione sulla vita.