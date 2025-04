Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: i casi e le anticipazioni del 16 aprile 2025

Stasera su Rai 3 alle 21:20 nuovo attesissimo appuntamento con Chi l'ha visto?. Nella puntata di mercoledì 16 aprile, verranno toccati diversi temi e casi. Ovviamente, sarà dato ampio spazio agli appelli e alle richieste di aiuto legate alle persone in difficoltà.

Anticipazioni della puntata di Chi l'ha visto?

Chi l'ha visto? - Federica Sciarelli conduce il programma di RaiTre.

Nella puntata di Chi l'ha visto? Del 16 aprile, si parlerà del caso di Liliana Resinovich. Dopo tre anni, ora è stato indagato il marito Sebastiano Visintin per omicidio volontario. Si tratta di una svolta clamorosa per un caso che ancora oggi fa discutere.

Interverrà in diretta il fratello di Liliana, Sergio, che fin da subito si era detto convinto che non si trattativa di suicidio, come inizialmente ipotizzato, ma di omicidio. Nei giorni scorsi, è avvenuta la perquisizione in casa di Visintin e sono stati sequestrati oltre 700 arnesi, insieme a un maglione e a un paio di guanti.

Il caso di Andrea Prospero e quello di Riccardo Branchini

La trasmissione, condotta come di consueto da Federica Sciarelli, parlerà nuovamente di Andrea Prospero, il giovane studente trovato morto in un B&B a Perugia lo scorso 29 gennaio. Attorno alla sua scomparsa c'è ancora un grande mistero, anche dopo la diffusione in rete di false prescrizioni.

Infine, si parlerà anche della vicenda di Riccardo Branchini, che è scomparso lasciando la sua auto vicino alla diga del Furio. Il ragazzo è sparito il 12 ottobre 2024 ad Acqualagna. Nell'auto sono stati trovati il suo cellulare e i suoi vestiti. Ci sono diverse ipotesi sulla sua scomparsa, ma al momento non ci sono certezze.

L'appuntamento con la nuova puntata di Chi l'ha visto? è per stasera, mercoledì 16 aprile 2025 alle ore 21.20, su Rai 3. Il programma può essere visto anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.