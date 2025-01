Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: anticipazioni e casi del 29 gennaio

Si rinnova questa sera il consueto appuntamento settimanale con Chi l'ha visto?, programma di inchiesta in cui Federica Sciarelli proverà ad approfondire alcuni dei casi di cronaca più importanti di questi ultimi giorni.

Come sempre, la trasmissione offre ai telespettatori l'opportunità di lanciare appelli o segnalare avvistamenti di persone scomparse, che spesso si sono rivelati decisivi nell'individuazione e ritrovamento della vittima.

Chi l'ha visto: anticipazioni del 29 gennaio

Nella puntata che andrà in onda stasera alle 21:20 su Rai 3, si parlerà ancora di Katia Palagi, la segretaria 56enne di una scuola in provincia di Lucca, che lo scorso novembre si è tolta la vita gettandosi da un viadotto. Inizialmente classificato come suicidio, un nuovo retroscena, quando le indagini hanno rivelato che era stata vittima di una truffa online, spingendo la Procura di Lucca ad aprire un fascicolo per truffa e istigazione al suicidio.

Dopo che la sua storia è stata rivelata agli spettatori, il centralino di Chi l'ha visto? è stato inondato di richieste di aiuto da parte di persone truffate. Durante la puntata verrà dato spazio a una donna che ha recentemente perso il fratello in circostanze simili.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Verrà approfondito il caso di Lorena Paolini, morta nella sua casa di Ortona. Il marito Andrea Cieri sostiene che la donna si sia suicidata, ma la sorella di Lorena, Silvana non ha mai creduto alla sua versione. Quest'ultima sarà ospite in studio, dove avrà modo di chiarire il suo punto di vista.

Dopo mesi di indagini la Procura di Chieti ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Sebbene il marito affermi che Lorena si sia impiccata, gli inquirenti ipotizzano una morte per strangolamento inflitto.