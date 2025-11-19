Chi l’ha visto?, si scava alla Casa del Jazz: i casi Adinolfi ed Emanuela Orlandi stasera su Rai 3

La nuova puntata di Chi l'ha visto? torna su Rai 3 alle 21.20 con gli sviluppi sui casi Adinolfi e Orlandi, ma anche le storie Maiorana e Venturelli.

Ogni settimana Chi l'ha visto? riporta al centro dell'attenzione vicende che l'Italia non ha dimenticato. E questa sera, mercoledì 19 novembre 2025, alle 21.20 su Rai 3, Federica Sciarelli guida una puntata intensa che riapre vecchie ipotesi, ricostruzioni sui casi di scomparsa che da molti decenni ormai non trovano risposte e alcuni appelli che continuano a chiedere giustizia. Tre casi, tre famiglie, tre storie che si intrecciano con misteri di ieri e di oggi: ecco cosa ci aspetta questa sera.

Scavi, ipotesi e nuove domande: il caso Adinolfi stasera a Chi l'ha visto?

Il primo caso della serata riguarda Roma, dove gli scavi nell'area della Casa del Jazz stanno riportando a galla un intreccio di sospetti e piste mai del tutto esplorate, o almeno non fino in fondo. Non è la prima volta che quell'edificio, un tempo legato al nome di Enrico Nicoletti, torna al centro dell'attenzione, ma oggi la ricerca assume un peso diverso: gli investigatori cercano infatti un passaggio sotterraneo che potrebbe chiarire finalmente la sorte del giudice Paolo Adinolfi, svanito nel nulla nel 1994.

La trasmissione condotta da Federica Sciarelli ricostruisce il contesto in cui operava il magistrato e le relazioni delicate toccate dalle sue inchieste. Sullo sfondo, l'ombra della Banda della Magliana - di cui Nicoletti si dicesse fosse il "cassiere" - e una domanda che da anni inquieta le famiglie coinvolte: cosa c'era davvero dietro quella scomparsa?

E il nome di Emanuela Orlandi, evocato da alcune ipotesi, torna inevitabilmente a riecheggiare, aggiungendo complessità a una vicenda già segnata da decenni di interrogativi.

Padre e figlio scomparsi: un nuovo appello per il caso Maiorana

La puntata prosegue con una storia che arriva dalla provincia di Palermo: quella di Antonio e Stefano Maiorana, spariti insieme il 3 agosto 2007 da un cantiere in cui stavano lavorando. Da allora, nessuna certezza.

Il racconto si snoda tra versioni contraddittorie, progetti edilizi finiti sotto esame, sospetti di interferenze criminali e un'indagine che nel tempo ha perso slancio senza mai trovare un punto fermo. In studio interviene Rossella Accardo, madre e ex moglie dei due, che da anni insiste perché ogni elemento venga riesaminato. Il suo è un appello accorato a non lasciar cadere una vicenda che manca ancora di spiegazioni chiare e di una verità capace di dare pace.

Chi l'ha visto?, le segnalazioni da Torino e la speranza della famiglia Venturelli

Chi l'ha visto? dedica poi spazio agli sviluppi sul caso di Alessandro Venturelli, il giovane di Sassuolo scomparso nel 2020 dopo settimane di evidente agitazione e fragilità. Negli ultimi giorni a Torino sono state fatte nuove segnalazioni, in particolare un ragazzo senza fissa dimora, molto somigliante ad Alessandro, è stato notato in più zone della città.

Le segnalazioni hanno spinto la madre, Roberta Carassai, a recarsi personalmente sul posto per cercarlo. In puntata scorrono testimonianze, fotografie e video che potrebbero aiutare a capire se quelle tracce siano davvero collegate al giovane, ancora ufficialmente irreperibile.

Dove vedere Chi l'ha visto? in diretta e streaming

Chi l'ha visto? andrà in onda alle 21.20 su Rai 3. La puntata sarà disponibile anche su RaiPlay, dove è possibile rivedere i servizi, gli appelli e i materiali d'archivio legati alle persone scomparse.