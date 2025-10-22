Chi l’ha visto?, su Rai 3 l’intervista esclusiva ad Andrea Sempio. I casi e le anticipazioni del 22 ottobre

Nel programma di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3, Andrea Sempio rompe il silenzio e torna sul caso Garlasco, tra nuove verifiche sull'alibi e cambio di difesa.

Ancora una volta il delitto di Garlasco è al centro dei programmi televisivi. Questa sera, mercoledì 22 ottobre, Chi l'ha visto? propone un lungo faccia a faccia con Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi del 2007. L'intervista, al centro della serata condotta da Federica Sciarelli (ore 21.20, Rai 3, in streaming su RaiPlay), dà una prospettiva ben precisa di quale sia il presente di Sempio, tra indagini riaperte, carte al vaglio e una strategia legale ripensata.

La lunga intervista ad Andrea Sempio, stasera a Chi l'ha visto?

Andrea Sempio

L'inviato di Chi l'ha visto? Vittorio Romano raccoglie il racconto di Andrea Sempio, che descrive il clima degli ultimi mesi con parole inequivocabili: "Mi sento come un soldato in trincea. Aspetto che potrà capitare di tutto. Sei rassegnato, e aspetti che passi". Nel percorso giudiziario spicca lo strappo con lo storico difensore Massimo Lovati e l'arrivo del nuovo legale, Liborio Cataliotti: un passaggio che segna una svolta nella linea difensiva.

Il nodo del ticket di Vigevano e la pista corruzione

Tra i dossier tornati d'attualità c'è il tagliando del parcheggio di Vigevano (ore 10.18 del 13 agosto 2007), elemento cruciale per l'alibi. Un supertestimone, ritenuto attendibile dagli inquirenti, sostiene che il ticket sia stato consegnato alla famiglia in un secondo momento.

Sempio, però, racconta anche i dubbi nati attorno all'operato del suo ex avvocato nel filone sui presunti pagamenti: "Ho chiesto a Lovati se aveva dato lui i soldi nostri a qualcuno". Le verifiche sul caso Garlasco proseguono e per chiunque vale la presunzione d'innocenza.

Gli altri casi della puntata di stasera e come seguirla

Chi l'ha visto?

Oltre a Garlasco, la trasmissione di Federica Sciarelli aggiorna sulla vicenda di Mario Biondo: in Spagna il tribunale di Madrid ha riconosciuto che la morte potrebbe non essere stata un suicidio, come sostiene invece la famiglia. Riflettori accesi anche sul caso di Mara Favro, con i familiari e l'avvocato Fabrizio Pace in studio dopo la richiesta di archiviazione.

Quello di mercoledì 22 ottobre quindi sarà un appuntamento ad alto interesse per il pubblico e forse fornirà nuovi elementi su un'inchiesta che, a 18 anni dal delitto, continua a interrogare il Paese.

Chi l'ha visto? è in onda alle 21.20 su Rai 3 e disponibile in diretta e on demand su RaiPlay.