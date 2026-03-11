Chi l'ha visto? su Rai 3: la morte di Franka Ludwig e gli altri i casi di mercoledì 11 marzo

Questa sera, mercoledì 11 marzo, torna in prima serata su Rai 3 lo storico programma Chi l'ha visto? con al centro sparizioni inspiegabili, latitanze e identità da decifrare. Federica Sciarelli offrirà come sempre ai propri telespettatori una linea diretta e sempre aperta per segnalazioni di vario tipo.

Chi l'ha visto? - Federica Sciarelli conduce il programma di RaiTre

Il caso di Emiliano Milza accusato dell'omicidio di Franka Ludwig

Nel corso della puntata continua l'indagine giornalistica su Emiliano Milza, lo chef accusato di aver orchestrato l'omicidio della propria compagna con l'obiettivo di incassare il premio di una polizza assicurativa.

La vicenda è ancora al centro delle verifiche degli investigatori, che stanno cercando di capire se dietro questo caso possano nascondersi altri episodi simili o eventuali vittime rimaste finora nell'ombra. Durante la trasmissione verranno inoltre presentate nuove testimonianze e contributi che potrebbero offrire ulteriori elementi utili a ricostruire il contesto della storia e a comprendere meglio ciò che potrebbe essere accaduto a Franka Ludwig.

Continua il caso di Liliana Resinovich

Nel corso della puntata di stasera, Sciarelli torna a occuparsi del caso di Liliana Resinovich, la donna trovata morta a Trieste nel gennaio 2022 in circostanze che, a distanza di tempo, continuano a lasciare aperti molti interrogativi.

Le indagini proseguono e gli esperti incaricati di analizzare i reperti hanno chiesto altri novanta giorni per completare gli accertamenti: il materiale da esaminare è infatti enorme e comprende anche centinaia di coltelli che devono essere controllati e messi a confronto nell'ambito delle verifiche investigative.

Al centro dell'inchiesta resta la posizione del marito, Sebastiano Visintin, attualmente indagato per l'omicidio della moglie. L'uomo continua però a dichiararsi completamente estraneo ai fatti, sostenendo di non avere alcuna responsabilità nella morte della donna e dicendosi convinto che la vicenda non lo porterà a un processo. Le nuove analisi sui reperti potranno davvero contribuire a chiarire cosa è accaduto a Liliana Resinovich?

La vicenda di Nessy Guerra e l'affidamento della figlia

La trasmissione affronta poi un'altra vicenda complessa, quella di Nessy Guerra, una cittadina italiana che da tempo si trova in Egitto insieme alla sua bambina e che chiede di poter rientrare in Italia.

La donna è stata infatti condannata in primo grado a sei mesi di reclusione con l'accusa di adulterio, un reato previsto dalla legislazione locale. Secondo il suo racconto, la denuncia sarebbe stata presentata dall'ex compagno Tamer Hamouda, con l'obiettivo di ottenere l'affidamento della figlia. Per Nessy la situazione si sta facendo sempre più delicata, perché la condanna potrebbe trasformarsi in un arresto effettivo. Resta quindi da capire se e in che modo possano intervenire strumenti diplomatici o legali per affrontare una vicenda così complessa.

Chi l'ha visto?, dove vedere la puntata dell'11 marzo

Chi l'ha visto? torna stasera mercoledì 11 marzo alle 21.20 su Rai 3. Per chi preferisce seguirlo in streaming, la puntata è disponibile in diretta e on demand su RaiPlay, dove è possibile rivedere anche i servizi e le inchieste delle settimane precedenti.