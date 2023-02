Chi l'ha visto? Lo sciamano Shekhinà e l'omicidio di Elena Bruselles e Luana Costantini: stasera su Rai 3

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, una delle alternative proposte dalle reti televisivi per chi non vuole vedere la seconda serata del Festival di Sanremo 2023. In attesa dei risultati sugli esami tossicologici sui corpi delle vittime, Federica Sciarelli torna sul mistero della morte di Elena Bruselles e Luana Costantini, madre e figlia trovate morte nel loro appartamento. La conduttrice parlerà della riapertura dell'indagine sulla scomparsa di Cristina Golinucci e la morte di Chiara Bolognesi

Che cosa c'è nelle boccette dello Sciamano Shekinà? A breve si conoscerà l'esito dell'esame tossicologico svolto sui cadaveri della mamma e della figlia trovate morte nella loro casa a Roma: quando l'anziana è deceduta lo Sciamano Shekinà e il suo amico Marco erano nell'abitazione? Le vittime sono Luana Costantini, di 54 anni, ed Elena Brussels, di 83 anni, ritrovate morte in appartamento a Roma. Dietro i due decessi l'ombra di una setta satanica e di un uomo che si fa chiamare lo 'shamano', alias di Paolo Rosafio, fondatore della setta occultista Cubytrix, L'uomo, che ha vissuto assieme alle due donne fino a dicembre scorso, ha detto che prima di lasciare la casa Elena e Luana stavano bene. A non tornare sono parecchie cose e, comunque, il mondo dell'esoterismo sembra avere un ruolo di primaria importanza in questa faccenda.

E poi la riapertura dell'indagine sulla scomparsa di Cristina Golinucci e la morte di Chiara Bolognesi: gli inquirenti pensano che dietro il loro triste destino ci sia una sola mano assassina. Nel corso della puntata la testimonianza inedita di una mamma che racconta il dramma vissuto dalla figlia che avrebbe avuto a che fare con lo stesso uomo. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

