Chi l'ha visto, stasera su Rai3 nuove rivelazioni sulla scomparsa di Emanuela Orlandi: le anticipazioni

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che torna a occuparsi del caso di Emanuela Orlandi dopo la riapertura delle indagini da parte di Alessandro Diddi, promotore della giustizia vaticana. Federica Sciarelli, inoltre, affronterà la scomparsa di Rosa Bechere.

La puntata stasera si apre con in interrogativo che ci perseguita dal 22 giugno del 1983: chi ha fatto scomparire Emanuela Orlandi? Federica Sciarelli e la sua squadra investigativa registrano le dichiarazioni shock di un padre: "Mio figlio mi ha detto che hanno prelevato la ragazza e l'hanno portata all'autista di De Pedis". Enrico De Pedis, detto Renato o Renatino è stato un mafioso italiano, boss dell'organizzazione mafiosa romana banda della Magliana. Ospite in studio Antonio Mancini, l'ex esponente della banda della Magliana.

A seguire, l'inchiesta della procura di Tempio Pausania che ha indagato una coppia perché ritenuta responsabile della scomparsa della vicina di casa, Rosa Bechere, 60 anni. Per gli inquirenti la donna sarebbe stata uccisa e il cadavere fatto sparire, gli indagati, secondo l'ipotesi investigativa, volevano incassare gli assegni che la donna, invalida, percepiva tra cui il reddito di cittadinanza. Rosa è sparita nel nulla dal 26 novembre scorso.

Durante la puntata, come sempre, ci saranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse.

Sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programm