Chi l'ha visto e Federica Sciarelli: addio dopo 16 anni?

Federica Sciarelli starebbe per dire addio a Chi l'ha visto? dopo sedici anni di conduzione per passare ad un nuovo programma, un talk show politico in onda al venerdì sera. La giornalista resterebbe comunque nella squadra di Rai3, come anticipato da TV Blog.

Chi l'ha visto? è, dopo Un giorno in pretura e Blob, il programma più longevo trasmesso su Rai3, Federica Sciarelli ha iniziato a condurlo il 13 settembre 2004. La giornalista - che dal 2009 è anche autrice della trasmissione - ha deciso di abbandonare il programma ma non il terzo canale RAI perchè Franco Di Mare, direttore della terza rete, le avrebbe proposto la conduzione di un talk show politico in onda il venerdì sera.

Sostituire Federica Sciarelli sarà un compito molto arduo, la conduttrice nel corso degli anni, grazie alla sua bravura e professionalità, si è guadagnata uno stuolo di fan che ogni settimana si raduna sui social e davanti alla TV per seguire e commentare il programma. In prima linea tra le possibili sostitute per ora troviamo Lidia Galeazzo - stretta collaboratrice di Federica Sciarelli - e Eleonora Daniele, attualmente alla guida di Storie Italiane su RAI 1.