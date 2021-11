Chi è senza peccato – The Dry, clip esclusiva del film con Eric Bana

Oggi Movieplayer vi presenta in esclusiva una clip di Chi è senza peccato - The Dry: il film diretto da Robert Connolly con Eric Bana arriva nelle sale l'11 novembre.

Chi è senza peccato - The Dry, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è l'adattamento cinematografico del romanzo Chi è senza peccato, scritto da Jane Harper. Il film, diretto da Robert Connolly e interpretato da Eric Bana, arriverà al cinema l'11 novembre, distribuito da Notorious Pictures.

Nella clip che vediamo qui sopra, Aaron Falk arriva sul luogo del crimine accolto dal sergente a cui chiarisce che si trova sul posto "solo a titolo personale" e gli chiede di vedere la contabilità. Il sergente poi indica all'agente federale la disposizione dei cadaveri, scoperti da lui stesso.

Nella sinossi ufficiale del film leggiamo che l'agente federale Aaron Falk torna nella sua città natale, dopo un'assenza di oltre vent'anni, per partecipare al funerale del suo amico d'infanzia Luke, che, secondo quanto riportato, avrebbe ucciso sua moglie e suo figlio prima di togliersi la vita, vittima della follia che ha devastato questa comunità dopo più di un decennio di siccità. Quando Falk accetta con riluttanza di rimanere e indagare sul crimine, apre una vecchia ferita: la morte della diciassettenne Ellie Deacon. Falk inizia a sospettare che questi due crimini, separati da decenni, siano collegati. Mentre lotta per dimostrare non solo l'innocenza di Luke ma anche la sua, Falk dovrà fare i conti con il pregiudizio nei suoi confronti e la rabbia repressa di una comunità terrorizzata.

Chi È Senza Peccato - The Dry è entrato nella storia del cinema australiano - prima come uno dei maggiori incassi al box-office nel week-end di apertura, e poi come uno dei maggiori incassi di sempre al box-office nazionale. Il protagonista della pellicola è l'attore australiano Eric Bana, al suo fianco troviamo, tra gli altri, Genevieve O'Reilly, Keir O'Donnell, John Polson, Julia Blake, Bruce Spence, William Zappa, Matthew Nable, James Frecheville, Jeremy Lindsay Taylor, Joe Klocek, BeBe Bettencourt, Claude Scott-Mitchell, Sam Corlett e Miranda Tapsell,

La sceneggiatura del film è stata scritta da Harry Cripps e dallo stesso Robert Connolly, la colonna sonora è stata composta da Peter Raeburn. Il film arriverà nelle nostre sale cinematografiche l'11 novembre grazie a Notorious Pictures.