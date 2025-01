Chi è Saro Mattia Taranto, Il guru della moda che stasera incontrerà Lorenzo Spolverato del Grande Fratello

Saro Mattia Taranto, noto come il 'guru della moda', è una figura emergente nel panorama fashion italiano. La sua notorietà è legata alla collaborazione con il prestigioso brand Alviero Martini, ma soprattutto alle recenti dichiarazioni su una presunta relazione con Lorenzo Spolverato, concorrente del Grande Fratello che ha sempre negato di conoscerlo.

Chi è Saro Mattia Taranto

Originario della Calabria, stando alle informazioni raccolte sui suoi profili social ha ventiquattro anni, è nato il 16 giugno 2024. Taranto ha studiato presso la Nuova Accademia di Belle Arti e si è distinto come fashion designer, nella sua bio ha scritto: "La moda deve valorizzare ogni individuo e ogni tipo di corpo".

La sua collaborazione con Alviero Martini è il fiore all'occhiello di una carriera in ascesa, sebbene dettagli su altre attività o sul suo patrimonio rimangano scarsi. Descritto da molti come un talento innovativo, Saro si è costruito un'immagine di riferimento nel settore. Taranto è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, ma il suo nome è recentemente finito sotto i riflettori per un'intervista rilasciata a Nuovo Tv.

Saro Mattia Taranto festeggia i suoi 24 anni

Al settimanale ha raccontato di aver avuto un incontro speciale con Lorenzo Spolverato durante la prima del film Runner a Milano, il 2 dicembre 2023. Ecco le sue parole: "Lorenzo si è mostrato particolarmente galante con me e devo ammettere che è stato anche molto malizioso. Dopo l'evento abbiamo proseguito la serata insieme

In auto c'è stato un bacio molto passionale. Non era un semplice bacio tra amici - ha aggiunto - ma qualcosa di più sentito." Lo stilista ha precisato che il rapporto non si è spinto oltre, spiegando: "Io non sono uno che si lascia andare facilmente. Non ero così coinvolto emotivamente da sentire il desiderio di andare oltre."

Lorenzo Spolverato, tuttavia, ha sempre negato ogni legame con qualsiasi "guru della moda", definendo queste illazioni infondate. In una recente conversazione nella Casa del Grande Fratello, ha affermato: "Ho lavorato per brand importanti, ma non ho mai frequentato guru della moda. Giorgio Armani? Ma no, figurati, ha ben altro a cui pensare."

Il confronto di questa sera

La vicenda raggiungerà un punto cruciale proprio questa sera, 16 gennaio 2025, quando Saro Mattia Taranto farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello per un confronto diretto con Lorenzo Spolverato. Sarà un momento decisivo per scoprire chi dice la verità. Il pubblico si aspetta scintille in un faccia a faccia che promette di essere intenso e ricco di colpi di scena.