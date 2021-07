Chi è Paola Egonu e perché il suo video "Sorry sorry" è virale

Paola Egonu è una giovane pallavolista italiana ed è stata fidanzata con una collega: il suo video 'sorry sorry' di sfottò alla giocatrice russa è diventato virale, ecco perché.

Un video con protagonista Paola Egonu è diventato virale su intenet: la pallavolista italiana, durante l'incontro della nostra nazionale contro la Russia, si è scusata tre volte con un'avversaria per poi liquidarla con una frase secca e diretta: "sorry, sorry, sorry... pijatelanderculo, dai".

Paola Egonu ha genitori nati in Nigeria, ma lei è nata nel 1998 in Italia e precisamente a Cittadella in provincia di Padova. Paola si è approcciata alla pallavolo quando aveva 15 anni. La prima vittoria in un torneo risale alla stagione 2017/2018 quando la sua squadra, l'Agil Novara, si è aggiudicata la Supercoppa italiana. Nel palmarès di Paola Egonu ci sono anche la Coppa Italia, vinta 4 volte, 2 Champions League, il campionato mondiale per club 2019 e uno scudetto.

La pallavolista in questi giorni è impegnata con la nazionale italiana a Tokyo 2020, dove è stata scelta come portabandiera del vessillo a cinque cerchi insieme ad altri atleti di altre nazioni. Paola è la protagonista di un video diventato virale sui social: durante l'incontro con la nazionale Russa, l'azzurra si è scusata per tre volte con un'avversaria e quando quest'ultima non ha fatto nessun cenno di accettare le scuse la Egonu le ha detto in romanesco "e pijatela ner culo dai"

Paola Egonu, che festeggia il compleanno il 18 dicembre, è nata 1988. Nel 2018 ha dichiarato di essersi fidanzata con la pallavolista polacca Katarzyan Skorupa. La loro relazione è durata poco, ma la Egonu però non vuole essere etichettata "Ho ammesso di amare una donna e lo direi di nuovo, non mi sono mai pentita e tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica - ha detto in un'intervista al Corriere della Sera - No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega, ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo, o di un'altra donna".

Nel 2020 Paola Egonu ha doppiato Sognaluna, un personaggio di Soul, il film d'animazione prodotto da Disney e Pixar.