Chi è Neslihan Atagül, l'attrice turca che interpreta Nihan Sezin in Endless Love

Neslihan Atagül è l' attrice turca noto in Italia per il ruolo di Nihan Sezin in Endless Love, ecco chi è e cosa sappiamo di lei.

Neslihan Atagül è la protagonista femminile di Endless Love, la popolare soap turca in onda dal lunedì al sabato su Canale 5, dove interpreta Nihan Sezin, un ruolo che gli ha fatto guadagnare numerosi riconoscimenti, sia in patria che all'estero. Ecco chi è Neslihan Atagül, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata del 23 marzo.

Chi è Neslihan Atagül

Neslihan Atagül è una delle attrici più celebri e amate della televisione turca, con una carriera che spazia dal grande schermo alle serie TV di successo. Nata il 20 agosto 1992 a Bağcılar, Istanbul, ha rapidamente catturato l'attenzione del pubblico grazie al suo talento e alla sua versatilità sullo schermo.

Il promettente esordio

Neslihan Atagül ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel 2006 con il film İlk Aşk, un inizio che ha segnato il primo successo della sua carriera, guadagnandosi il riconoscimento come Giovane attrice promettente. Da allora, ha continuato a brillare nel mondo dello spettacolo, facendo il suo ingresso nel panorama televisivo con la serie Yaprak Dökümü e successivamente in altre produzioni come Canım Babam e Hayat Devam Ediyor.

Il Successo con Fatih Harbiye e Endless Love

Nel 2013, Neslihan Atagül ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista nella serie Fatih Harbiye, un adattamento del romanzo omonimo di Peyami Safa. Qui ha interpretato il personaggio di Neriman Solmaz, una giovane orfana di madre, consolidando ulteriormente la sua reputazione come attrice di talento.

Ma è stato nel 2015 che Atagül ha raggiunto il culmine del successo con il ruolo di Nihan Sezin nella serie drammatica e romantica Kara Sevda, trasmessa in Italia con il titolo Endless Love.

La soap ha conquistato il cuore del pubblico non solo in Turchia, ma anche a livello internazionale, tanto da essere distribuita in oltre 110 paesi e vincere l'International Emmy Award nel 2017. Grazie alla sua performance, Atagül ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Golden Object Awards e il premio al Festival Internazionale del Cinema di Pune come miglior attrice.

Il Ritorno con Sefirin Kızı

Dopo il successo travolgente di Endless Love, Atagül ha continuato a intrattenere il pubblico con il ruolo di Nare Çelebi nella serie Sefirin Kızı, tornando a dimostrare la sua versatilità e il suo carisma. Tuttavia, la sua partecipazione alla serie è stata interrotta a metà a causa di problemi di salute.

Vita Privata

Al di fuori del mondo dello spettacolo, Neslihan Atagül ha iniziato una relazione romantica con il collega Kadir Doğulu, conosciuto sul set di Fatih Harbiye. I due si sono uniti in matrimonio nel luglio 2016, rappresentando una delle coppie più amate dello spettacolo turco.