Chi è Martina Pieraccioni, figlia di Leonardo Pieraccioni

Martina Pieraccioni è la figlia di Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi, scopriamo qualcosa in più sulla bambina di cui l'attore toscano ha scritto recentemente su Instagram: "sembriamo una coppietta".

Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi si sono conosciuti nel 2007 sul set del film Una moglie bellissima, il 13 dicembre 2010 è nata Martina. Quando i genitori hanno iniziato a pubblicare, con molta discrezione, le prime foto della figlia i loro follower hanno decretato che la piccola assomigliasse di più alla madre."Madonna quanto è bella! È uguale a Laura!", si leggeva nei commenti e ancora "Martina è uguale alla mamma" e "Bellissima Martina, come la mamma" si leggeva nei commenti.

Leonardo fece finta di rimanerci male e allora qualche follower lo accontentò: "Martina ha gli occhi del padre" e "Secondo me ti somiglia tantissimo". La piccola Pieraccioni ha già iniziato a seguire le orme dei genitori sul set, al suo attivo ha un piccolo cameo in Se son rose, film del 2018 diretto da Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni e Michela Andreozzi. Leonardo durante un'intervista a Verissimo ha commentato 'l'esordio' cinematografico della figlia: "Martina è bravissima, un piccolo talento. La scena l'ha fatta alla prima e l'ha fatta benissimo, tanto che chi c'era intorno mi ha detto 'Guarda che è molto meglio di te".

Martina è riuscita a mantenere uniti i suoi genitori che hanno provato a restare in buoni rapporti anche dopo il divorzio. Laura ha portato la figlia a vedere uno spettacolo teatrale del padre; Leonardo ha ricambiato accompagnando la piccola dietro le quinte di Amici Celebrities e quando Maria De Filippi le disse "L'ha accompagnata il papà", Laura rispose: "Grazie, lo immaginavo". Al compleanno di Martina la famiglia si riunisce al completo per spegnere le candeline sulla torta.

In un post pubblicato qualche giorno fa da Leonardo Pieraccioni su Instagram l'attore ha parlato del rapporto di complicità con la figlia: "A volte sembriamo una coppietta: decidiamo insieme se rimanere in casa o andare a mangiare una pizza, scegliamo io e lei il film da vedere oppure chiedo sempre a lei se mi sono vestito bene. Di solito decidono quasi tutto babbo e mamma insieme ed i figli si adeguano, con i figli di genitori separati invece spesso si crea una coppia buffa, sbilanciata, non c'è davvero un capo assoluto, o meglio ci dovrebbe essere ma poi si finisce per diventare dei compagni di viaggio molto democratici. A volte con questi figli siamo troppo indulgenti, probabilmente per farci perdonare il nostro amore finito, o forse solo per rassicurarli che con loro non finirà mai".