Chi è Ludovico Girardello, il ragazzo invisibile del film di Salvatores

Ludovico Girardello è un giovanissimo attore italiano divenuto famoso grazie a Il ragazzo invisibile, celebre pellicola del 2014 diretta da Gabriele Salvatores. È un film fantascientifico per adolescenti in un cui Girardello interpreta un ragazzo che scopre di avere dei superpoteri.

ETÀ, FAMIGLIA, RECITAZIONE

Il ragazzo invisibile: Michele (Ludovico Girardello) in una scena del film

Ludovico Girardello è nato il cinque dicembre del 2000 nel piccolo paese di Vittorio Veneto ed è l'ultimo di quattro fratelli. Frequenta sin da giovanissimo l'Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte grazie ad una passione che riguarda gran parte della sua famiglia: le sorelle hanno studiato arte drammatica e il fratello è laureato in Storia del Cinema.

IL DEBUTTO

Ludovico Girardello in una scena de Il ragazzo invisibile

Girardello debutta a soli tredici anni ottenendo il ruolo di Michele nel film del Premio Oscar Gabriele Salvatores. Ludovico viene scelto fra 650 candidati durante le selezioni avvenute in ben quattro città diverse: Trieste, Pordenone, Gorizia e Milano. Il film ha un ottimo successo e Salvatores decide di realizzare un sequel: Il ragazzo invisibile - Seconda generazione. Ludovico, che nel frattempo è cresciuto molto, sceglie di ritornare nei panni del supereroe.

LA CARRIERA TEATRALE

Il ragazzo invisibile: il protagonista Ludovico Girardello in una scena del film

Non meno impressionante è la carriera teatrale del giovane ragazzo italiano: alla sua tenera età ha già recitato nei panni di Puck in una rappresentazione di "Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare e anche in "Le donne in parlamento" di Aristotele.

PASSIONI E TELEVISIONE

Il ragazzo invisibile: Ludovico Girardello in una scena del film nei panni di Michele

Ludovico è un accanito lettore di manga e di Marvel Comics, da piccolo gli piaceva molto anche la tv. A questo proposito, nel 2017, è anche apparso nel ruolo di Lorenzo Bianco nel serial giallo tutto italiano Non uccidere.

VITA PRIVATA E SOCIAL

Il ragazzo invisibile: Gabriele Salvatores e il protagonista Ludovico Girardello a Lucca Comics & Games 2014

Non si sa quasi niente della vita privata dell'attore e delle sue relazioni, lo stesso Ludovico ha svelato il suo rapporto con la celebrità e con i social: "Essendo arrivato ad un certo grado di notorietà ho capito che, certe volte, i social possono diventare un ambiente ostile e negativo. Questo perché qualsiasi pensiero tu voglia esprimere diventa difficile da esporre perché sembra che i fan non te lo consentano."

Il ragazzo invisibile - Seconda generazione: Ludovico Girardello in un momento del film

"Alcuni utenti pensano che le persone più note non possano prendere alcuna posizione in merito a un dato argomento a causa dell'influenza che hanno sulle altre persone. Per fortuna non tutti i followers sono così. Ovviamente dal punto di vista dell'immagine, è un pro. I social servono a ricordare al pubblico la tua esistenza". Ha concluso Girardello.