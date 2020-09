Chi è Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini

Francesco Oppini è il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini e il Grande Fratello Vip 5 è il secondo reality a cui partecipa. Scopriamo chi è il concorrente che in questi anni ha provato a lanciarsi nel mondo del giornalismo sportivo.

Francesco Oppini è nato il 6 aprile 1982 a Torino, ha il nome del nonno materno, un partigiano piemontese il cui nome di battaglia era Naviga. È alto 1 metro e 85 centimetri, il suo segno zodiacale è Ariete. Francesco è figlio d'arte, il padre è l'attore Franco Oppini e la madre è la showgirl e opinionista Alba Parietti, che sono stati sposati per nove anni, dal 1981 al 1990. Gli appassionati dei reality lo ricorderanno come concorrente nel 2004 della prima edizione de La fattoria in onda su Italia 1 e condotto da Daria Bignardi, in quel programma la madre Alba partecipava come opinionista. Francesco Oppini è stato complice delle Iene in uno scherzo fatto ai danni della madre ed ha partecipato ad una puntata di Ballando Con Le Stelle dove era presente Alba.

Francesco ha due grandi passioni: motori e sport. A Milano, dove vive e lavora è impiegato presso un concessionario d'auto. Recentemente ha iniziato a collaborare a 7Gold come opinionista nelle trasmissioni sportive in qualità di tifoso juventino. Dopo ha accettato di fare il commentatore e il telecronista nella stessa emittente sempre seguendo le partite della sua squadra del cuore. La sua compagna si chiama Cristina Tomasini ed il loro rapporto ha avuto la benedizione di Alba Parietti che di lei ha detto su Instagram "è la mia complice, amica, amore di Francesco. Non c'è niente di più bello per una madre trovare nella fidanzata del figlio, un punto di riferimento".

Il motivo per cui partecipa al Grande Fratello Vip 5 Francesco lo ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni "Partecipo per avere un ritorno lavorativo" ha detto ed inoltre è pronto a scommettere che sarà uno dei protagonisti del reality di Canale 5.