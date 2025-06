Chi è Francesco Centorame, da Rai Gulp al successo di C'è ancora domani di Paola Cortellesi

Tra i protagonisti del primo Italian Global Serie Festival (dal 21 al 28 giugno, tra Rimini e Riccione) c'è anche il giovane attore Francesco Centorame, che sarà nella giuria "drama" accanto alla presidente Cristina Comencini.

Conosciuto principalmente dal pubblico per aver partecipato alla serie teen SKAM Italia - dove ha interpretato il personaggio di Elia Santini -, Centorame sarà al cinema il 26 giugno nella commedia Come fratelli, insieme a Pierpaolo Spollon, dopo aver preso parte, nel 2023, a uno dei maggiori successi del cinema italiano degli ultimi anni: C'è ancora domani di Paola Cortellesi.

Chi è Francesco Centorame

C'è ancora domani: Francesco Centorame e Romana Maggiora Vergano in una scena del film

Nato a Montesilvano, in provincia di Pescara, il 14 giugno 1996, Francesco Centorame decide di avvicinarsi al mondo del teatro dopo aver vissuto un'infanzia particolarmente difficile, caratterizzata da attacchi di panico e depressione seguiti alla separazione dei genitori.

Si avvicina alla recitazione proprio grazie alla teatroterapia. Inizia cosìì a studiare recitazione a Pescara prima di trasferirsi a Roma. Le prime esperienze risalgono al 2016, quando recitò in Maggie & Bianca, trasmesso su Rai Gulp.

Il successo di SKAM Italia e il cinema

Fatti vedere: Pierpaolo Spollon, Matilde Gioli, Francesco Centorame in una foto

Il vero primo exploit avviene grazie all'ingresso nella serie tv Skam Italia, molto amata dal grande pubblico. Nello show, interpreta Elia Santini, un personaggio molto fragile che affronta il tema della mascolinità e del corpo maschile con estrema sensibilità.

Dopo essersi fatto conoscere in SKMA Italia, Francesco Centorameha lavorato anche al cinema con Gabriele Muccino in Gli anni più belli, con Francesca Archibugi in Il colibrì e Paola Cortellesi in C'è ancora domani.

Grazie alla sua versatilità, Centorame lavora spesso anche in teatro e in videoclip musicali e pubblicità. Nel 2024 ha vinto il Nastro d'Argento Guglielmo Biraghi al miglior attore emergente. L'ultimo film nel quale ha recitato è Fatti vedere, diretto da Tiziano Russo, nel ruolo di Stefano, un ragazzo che lascia Sandra (Matilde Gioli) dopo dieci anni di relazione, all'inizio di una commedia romantica ricca di equivoci.

Il 26 giugno arriverà in sala l'ultima fatica, Come fratelli, una commedia diretta da Antonio Padovan, in cui lui e Pierpaolo Spollon interpretano il ruolo di due giovani papà rimasti improvvisamente vedovi, che dovranno unire le forze per il bene dei propri figli.

A proposito di bambini, Francesco Centorame è un padre anche nella vita reale: nel 2020 ha avuto il piccolo Leo con la compagna Valentina Salvagno.