Chi è il figlio di Ilona Staller, Ludwig Maximillian Koons

Ecco chi è e che cosa fa Ludwig Maximillian Koons: il figlio di Jeff Koons e Ilona Staller, celeberrima ex pornostar nota come Cicciolina.

Ludwig Maximillian Koons, nato il 29 ottobre 1992, è il figlio di Ilona Staller, la celebre ex pornostar ungherese (Cicciolina) nonché esponente del Partito Radicale, e dell'artista statunitense Jeff Koons, uno degli scultori più quotati sul mercato.

Ludwig ha studiato all'Accademia di Belle Arti e, secondo alcune voci, sarebbe molto interessato ad una carriera nel mondo del cinema. "Non è facile avere genitori famosi. (...) Quando a scuola mi prendevano in giro mi sono sempre difeso", ha raccontato il ragazzo a proposito della sua infanzia durante un'intervista de Le Iene.

"Mia madre ha detto una cosa vera, che non mi prendono a fare i reality. Di provini ne ho fatti molti. Non mi prendono perché mia madre è Cicciolina, è una donna scomoda", ha raccontato il figlio dell'ex pornostar ai microfoni del programma radiofonico la Zanzara.

Quando Ludwig Maximillian Koons era ancora un bambino Ilona Staller lo rapì e lo riportò in Italia dopo che lei e Jeff Koons si erano separati e avevano dato inizio ad una causa per l'affidamento. "Il padre lo ha portato in America, io sono andata e ho capito che non avevo alcuna possibilità: ero ungherese e p***diva e Koons in America è molto amato e aveva uno degli studi legali più importanti, così ho rapito mio figlio. Ho tinto i capelli castani e messo lenti a contatto colorate." Ha spiegato la donna durante un'intervista di Domenica Live.