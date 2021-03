Chi è la fidanzata di Achille Lauro, Francesca

Stasera parte Sanremo 2021 e, dopo il successo della passata edizione, Amadeus ha voluto Achille Lauro come uno degli ospiti fissi della kermesse canora. Il rapper italiano ha una fidanzata che non fa parte del mondo dello spettacolo, ecco chi è Francesca.

Achille Lauro a Sanremo 2020 durante la prima serata

Lo scorso anno, pur classificandosi all'ottavo posto, Achille Lauro è stato considerato uno dei vincitori morali di Sanremo 2020, dove ha presentato il brano Me ne frego. Il cantante nato a Verona è ricordato per i vestiti firmati Gucci indossati sul palco dell'Ariston nelle quattro esibizioni, dalla tutina aderente della prima serata al vestito verde della serata finale, un omaggio a Ziggy Stardust, l'alter-ego artistico di David Bowie.

Quest'anno Achille Lauro salirà sul palco in qualità di ospite, ad un Ariston privo di pubblico il rapper proverà a dare un poco di colore con le sue coreografie di quadri musical, che siamo sicuri saranno come al solito spettacolari. Lauro ci tiene alla sua privacy e per questo è difficile che parli della sua vita privata, anche di Francesca, la sua fidanzata, si sa veramente poco. La prima volta che ha parlato della sua ragazza è stato nel salotto di Domenica In, confessando a Mara Venier di frequentare da anni una ragazza che non fa parte del suo mondo, quello della musica. Dalle poche foto che circolano sui giornali e sul web sappiamo che Francesca è una brunetta, ma, nonostante le insistenze di 'Zia Mara', il cantante non ha voluto dire come si sono incontrati e neanche da quanto tempo si frequentano. Alla conduttrice Achille ha spiegato "Sono fidanzato da tanti anni. L'amore è il motore di molte cose, è d'ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano".

Le poche foto che abbiamo di Achille Lauro e Francesca insieme risalgono alla scorsa estate, quando il rapper veronese ha festeggiato i suoi 30 anni a Sabaudia, un party per pochi intimi al quale non poteva mancare la sua ragazza. Nelle foto, pubblicate dal Settimanale Chi, Achille e la misteriosa fidanzata si baciano e sorridono. Anche Francesca, come Achille deve amare i tatuaggi, come si vede negli scatti "rubati" dai fotografi del settimanale diretto da Alfonso Signorini. La ragazza ha dei tatuaggi sulla spalla destra e sullo stesso braccio.

Achille Lauro, come sappiamo, sulla guancia destra ha la scritta Pour L'Amour, il suo quarto album in studio, e su quella sinistra la parola Scusa. Il rapper sotto l'occhio si è fatto tatuare un piccolo cuore. Sulle dita invece Achille ha la scritta Pulp e sulla mano destra una tigre mentre sul petto ha un dragone e un'aquila.