Chi è il compagno di Vittoria Puccini, Fabrizio Lucci

Vittoria Puccini e Fabrizio Lucci sono legati da molti anni, lui è direttore della fotografia e ha lavorato sia per il cinema che per la televisione: i due si sono conosciuti in uno di questi progetti, ecco chi è il compagno della protagonista de La Fuggitiva, la miniserie che va in onda oggi in prima serata su RAI 1.

18 Regali: un primo piano di Vittoria Puccini

Fabrizio Lucci è nato a Roma il 30 luglio del 1961, ha 59 anni ed è del segno del Leone. Il compagno di Vittoria Puccini è un apprezzato direttore della fotografia italiano, il suo nome è legato a molti progetti televisivi e cinematografici. Fabrizio ha esordito in televisione nel 1996 con la fiction Dio vede e provvede, da allora ha lavorato a molti programmi televisivi di successo come la miniserie Il commissario Raimondi, Don Matteo, Giovanni Paolo II, Coco Chanel e Immaturi - La serie.

Il 1998 è l'anno in cui Fabrizio Lucci ha debuttato sul grande schermo con il film Barbara di Angelo Orlando. Ha stretto un ottimo rapporto artistico con Leonardo Pieraccioni, per il quale ha diretto la fotografia di Se son rose e Un fantastico via vai nel 2013. Il sodalizio artistico più importante Lucci lo ha con il regista Paolo Genovese con cui ha lavorato in ben sette lungometraggi tra cui Immaturi, Perfetti sconosciuti e The Place che gli è valso la nomination ai David di Donatello e la vittoria ai Golden Globes italiani del 2018 per la migliore fotografia.

Vittoria Puccini e Fabrizio Lucci

Vittoria Puccini e Fabrizio Lucci si sono conosciuti sul set di Anna Karenina, la miniserie televisiva ispirata all'omonimo romanzo di Lev Tolstoj, trasmessa nel 2013. L'attrice in precedenza aveva avuto una relazione con Alessandro Preziosi, conosciuto sul set di Elisa di Rivombrosa, dal quale ha avuto una figlia. A Domenica In Vittoria ha raccontato che Fabrizio è entrato nella sua vita all'improvviso: "era un momento in cui stavo pensando 'adesso ho bisogno di stare un po' da sola'".

Fabrizio Lucci resta dietro le quinte anche nella vita reale. A parlare della loro relazione è sempre Vittoria che al settimanale F ha raccontato "siamo molto simili, lavoriamo con grande passione, ci piace cucinare, pensiamo nello stesso modo, ci muoviamo senza bisogno di parole". I due hanno 20 anni di differenza ma questo non incide nel loro rapporto, come ha sottolineato la Puccini nella stessa intervista "L'età non è mai pesata. Non è mai stato sposato, non ha avuto figli. Mi ripete sempre che aspettava me".