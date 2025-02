Cherry Juice: la regista Mersiha Husagi e il cast ospiti al cinema Mexico il 22 febbraio

Dopo l'anteprima al Trieste Film Festival, è in arrivo nei cinema italiani a partire dal 20 febbraio Cherry Juice, esordio alla regia dell'attrice bosniaca Mersiha Husagic che racconta con delicatezza la ferita della guerra nei Balcani.

Il film sarà in programmazione al Cinema Mexico da giovedì 20 febbraio e sabato 22 febbraio alle ore 21 il pubblico avrà l'occasione di incontrare la regista e protagonista Mersiha Husagic insieme al co-protagonista Niklas Loffler.

Di cosa parla Cherry Juice?

Cherry Juice: Mersiha Husagic e Niklas Loffler in una scena

Al centro della storia troviamo Selma (Mersiha Husagic), bosniaca di Sarajevo e aspirante sceneggiatrice, che ha scritto un film sulla sua esperienza di rifugiata in Germania a seguito della guerra. Poche settimane prima dell'inizio delle riprese il film viene cancellato, gettandola nello sconforto. Selma non trova la forza di avvisare la troupe che il lavoro è annullato finchè un giorno non gli arriva la telefonata di Niklas (Niklas Loffler), l'attore protagonista, giunto a Sarajevo dalla Germania ignaro della cancellazione del film. Nonostante tutto, Niklas decide di restare e trascorrere il Capodanno in compagnia di Selma. Qui i loro mondi si incontreranno e scontreranno, portandoli a trascorrere insieme una notte che cambierà le loro vite per sempre.

"In questo momento storico la guerra è diventata parte della vita di tutti noi, è costantemente al centro della nostra attenzione" sottolinea Mersiha Husagic. "Come possiamo vivere in un mondo in cui la violenza e la guerra sono parte della nostra vita? Sento che proprio l'arte, e il cinema in particolare, può rappresentare uno spazio in cui posso cercare di dare risposta a questa domanda ed esplorare le emozioni, mie e del pubblico".

Cherry Juice è distribuito in Italia da Lo Scrittoio dal 20 febbraio 2025.