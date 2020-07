Chemical Hearts: il trailer del film con Lili Reinhart

Chemical Hearts, di cui è stato condiviso il trailer, è il nuovo film in arrivo su Amazon Prime Video con star l'attrice Lili Reinhart.

Nel video si vede il primo incontro tra i due protagonisti e l'evoluzione del loro rapporto, mostrando i piccoli momenti della vita dei due teenager che gettano le basi per una storia d'amore che potrebbe essere ostacolata da segreti del passato.

Il progetto è tratto dal romanzo di Krystal Sutherland e Chemical Hearts racconterà la storia di una ragazza, giovane e romantica, che ha un passato misterioso. Il diciassettenne Henry Page (Austin Abrams) non è mai stato innamorato e spera di incontrare la persona giusta. Al ritorno al liceo il teenager conosce Grace Town (Lili Reinhart), da poco arrivata in città, e sembra che tutto stia per cambiare. I due vengono scelti per occuparsi del giornale del liceo e Henry prova subito dell'attrazione per la sua compagna di scuola, iniziando a innamorarsi.

Nel cast ci sono anche Sarah Jones, Adhir Kalyan, Kara Young, Coral Pena e C.J. Hoff.

Il film, in arrivo negli Stati Uniti il 21 agosto, è scritto, diretto e prodotto da Richard Tanne e nel team della produzione è coinvolta anche la star di Riverdale.