Checco Zalone : cosa ci fa a Roma? Voci su un nuovo progetto top secret

Checco Zalone è stato avvistato nelle ultime ore in un quartiere di Roma circondato da telecamere e da una troupe al lavoro su quello che in molti già definiscono un nuovo progetto top secret.

Checco Zalone è stato avvistato a Roma dove pare sia alle prese con un nuovo progetto, naturalmente top secret: sono queste le voci che si levano dalla capitale a poche ore dall'avvistamento dell'attore per le strade del quartiere Bufalotta.

Cappotto e cappellino nero calato sugli occhi nel tentativo, forse, di non farsi riconoscere, ma non sono serviti contro l'occhio lungo dei fan che nel giro di pochi minuti l'avevano già raggiunto alla ricerca di un selfie ricordo.

E sono proprio i fan a riferire di telecamere e troupe insieme a Checco Zalone, che sarebbe a Roma, secondo voci insistenti, per un nuovo progetto assolutamente top secret. Potrebbe trattarsi, dicono alcuni, di una nuova fiction, ma secondo altri sarebbe poiù plausibile uno spot per pubblicizzare Tolo Tolo, il nuovo film con cui l'attore (e ora anche regista) pugliese sarà al cinema a partire dal 1° gennaio 2020.

Locandina di Tolo Tolo

Ipotesi, l'ultima, che sarebbe plausibile vista la quasi totale assenza, al momento, di materiale promozionale, se si esclude la locandina di Tolo Tolo.

Che racconterà di un viaggio compiuto dal personaggio interpretato da Checco Zalone, nome d'arte di Luca Medici, tra l'Africa e l'Italia. Il progetto comprenderà anche delle canzoni originali scritte dalla star della comicità e uno dei brani si intitolerà Se t'immigra dentro il cuore. Le riprese si sono svolte in Africa, in Kenya, e si sono poi spostate a Gravina, Bari ed Acquaviva delle Fonti, dove il cast e la troupe sono stati impegnati in una banca, a Palazzo De Mari e nel centro storico del paese. La sceneggiatura del film, scritta in collaborazione con Paolo Virzì, seguirà quanto accade a un comico napoletano minacciato da un boss malavitoso. Al fianco del protagonista ci sarà anche un carabiniere che diventa suo amico e compagno di avventure.