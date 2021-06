Checco Zalone: pazienti e operatori ballano La Vacinada all'Ospedale di Perugia (VIDEO)

Operatori sanitari e pazienti del reparto di Unità Spinale dell'Ospedale di Perugia hanno dato vita a La Vacinada Challenge, ballando in maniera spensierata sulle note dell'ultimo singolo di Checco Zalone, come potete vedere nel video qui sotto, diventato virale.

Sul finire del mese di aprile, Checco Zalone ha rilasciato il suo nuovo singolo, La Vacinada, capace come al solito di far sorridere ma anche di sensibilizzare le persone su un tema delicato ed importante come quello del vaccino anti-Covid. A distanza di settimane dall'uscita della canzone ed in concomitanza con l'inizio della calda stagione, all'Ospedale di Perugia c'è chi ha scelto proprio La Vacinada come base per un simpatico balletto che ha coinvolto operatori sanitari e pazienti. La leggerezza del brano è apparsa perfetta per lo scopo terapeutico alla base dell'iniziativa, che ha donato attimi di spensieratezza alle tante persone ricoverate presso l'Unità Spinale della struttura ospedaliera.

Nel videoclip del brano abbiamo visto l'attore italiano affiancato nientemeno che da Helen Mirren. Il filmato racconta l'incontro tra Oscar Francisco Zalon ed Helen Mirren, che interpreta una donna appena vaccinata. Accortosi del segno del vaccino, Zalon non riesce a resistere al fascino dell'attrice, si innamora di lei e inizia a danzare sulle note di una canzone, fregandosene della differenza di età ed evidenziando così quanto vaccinarsi sia una responsabilità civile fondamentale per il singolo individuo e la comunità. Il videoclip è stato girato in Puglia, regione riguardo la quale la stessa Mirren ha detto: "È una terra meravigliosa e ci sono molte ragioni per restarci, come il suo cibo ma soprattutto la sua gente". L'attrice premio Oscar si è anche detta onorata di aver lavorato con Checco Zalone, dichiarando: "Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega, Checco Zalone, mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l'assunzione del vaccino. Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme".