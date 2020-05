Checco Zalone, nuova canzone sulla Quarantena: L'immunità di gregge (VIDEO)

Grande sorpresa per i fan di Checco Zalone, l'attore ha pubblicato sul web L'immunità di gregge, la sua nuova canzone ispirato alla quarantena ed alla Fase 2. Per interpretare questo pezzo il comico pugliese si rifà al suo grande conterraneo Domenico Modugno.

Dopo il successo di Tolo Tolo, il protagonista Checco Zalone veste i panni del cantautore e decide di regalare un brano a tutti i numerosi fan. Oggi sui suoi canali social ha pubblicato il video della canzone L'immunità di gregge, nel quale appare anche Virginia Raffaele, ispirata ala Fase 2 dove tra restrizioni, ricongiungimenti, autocertificazioni e conferenze stampe del Primo Ministro racconta le varie fasi della nostra quarantena.

L'interpretazione di Checco Zalone è chiaramente ispirata al suo conterraneo Domenico Modugno. Nel post che accompagna il brano Checco Zalone ha scritto: "Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo".