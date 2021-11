Che significa Checco Zalone, Il nome d'arte di Luca Medici

Checco Zalone è soltanto un nome d'arte e non il vero nome del comico e attore pugliese, che in realtà si chiama Luca Pasquale Medici. Ma che cosa significa il suo pseudonimo?

Checco Zalone non è il vero nome del celeberrimo comico pugliese, in realtà è lo pseudonimo di Luca Medici; ma che cosa significa allora Checco Zalone? Il nome d'arte deriva dal personaggio che Luca presentò per la prima volta a Telenorba, ovvero la parodia di un cantante neo-melodico che è solito comporre brani sgrammaticati.

Checco Zalone (Luca Medici) in una scena della commedia Cado dalle nubi

Lo stesso Zalone nel corso degli anni ha ammesso più volte che il personaggio si rifà a quelli interpretati da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, rispettivamente "Piero Scamarcio e lo Scippatore d'emozioni", ispirato anche da esibizioni di cantanti neomelodici presenti sul palinsesto di Telenorba.

L'abbigliamento, consistente in una maglietta rosa attillata e un paio di jeans, e un uso alquanto personale della grammatica italiana caratterizzano il personaggio. Durante le sue apparizioni a Zelig, Checco ha fatto intendere di essere un ex-galeotto e spesso ha raccontato le sue comiche avventure presentandosi come un emarginato, una vittima, nonostante il suo passato "criminale".

Checco Zalone a tavola in una scena della commedia Cado dalle nubi

Durante gli anni il personaggio di Checco Zalone si è evoluto più volte: inizialmente con l'uscita del suo primo lungometraggio Cado dalle nubi e del suo secondo film, Che bella giornata, perdendo l'origine marcatamente pugliese e acquisendo un accento e uno stile più italiano.