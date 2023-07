Che Todd ci aiuti stasera su Rai 2: trama e cast degli episodi del 31 luglio

Che Todd ci aiuti torna stasera, 31 luglio, su Rai 2 con tre nuovi episodi. So Help Me Todd, questo il titolo originale, è stata una delle rivelazioni della scorsa stagione della CBS, la rete generalista statunitense che l'ha trasmessa e rinnovata per una seconda stagione. Di seguito troverete la trama e il cast della serie, nonché gli episodi del legal drama in onda questa sera.

Che Todd ci aiuti: Trama

Todd è un investigatore privato di talento accetta di lavorare per sua madre, Margaret Wright, un'avvocata di successo, coinvolta in una difficile causa di divorzio. I due sono molto diversi ma quando Margaret comprende le capacità di suo figlio fa di tutto per metterlo sulla retta via proponendogli di unirsi al suo studio legale.

Episodi di stasera 31 luglio

Episodio 07- Affari di famiglia

Margaret vuole preparare un grande pranzo famigliare per il giorno del ringraziamento, ma quando lo comunica ai suoi figli e a Chuck, scopre che tutti, tranne Todd, si sono già organizzati per passare le festività lontano da Portland e diventa furiosa. Nel frattempo, con l'aiuto di Todd, segue un caso di risarcimento richiesto da una ragazza che è rimasta chiusa nel caveau di una banca per due giorni.

Episodio 08 - Un mondo da salvare

Margaret e Todd devono occuparsi della difesa di una giovane studentessa ambientalista, accusata di aver fatto esplodere un laboratorio di ricerca in cui è rimasto ferito uno scienziato.

Episodio 09 - "Del tutto inaspettato

Margaret sostituisce un collega, che si è rotto la gamba sciando, in una questione legale. La vertenza di licenziamento senza giusta causa, apparentemente semplice, si rivela invece molto complessa.

Che Todd ci aiuti: Protagonisti e Cast

Dove vedere Che Todd ci aiuti in TV e in streaming

Che Todd ci aiuti va in onda su Rai 2 dalle 21:20 alle 23:40 circa. La serie è disponibile in diretta streaming su RaiPlay, dove gli episodi saranno pubblicati on demand nei giorni successivi.