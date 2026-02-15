Che Tempo Che Fa stasera in TV su Nove: tutti gli ospiti di Fabio Fazio

Stasera 15 febbraio Che tempo che fa torna sul Nove: tra gli ospiti Fiorella Mannoia, Vanessa Incontrada e Serena Rossi, con Fabio Fazio pronto ad alternare spettacolo, attualità e il finale del Tavolo.

Torna l'appuntamento della domenica sera con Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Questa sera, 15 febbraio 2026, a partire dalle 19:30 sul NOVE (e in streaming su discovery+), il programma propone una puntata ricca di ospiti protagonisti della nuova stagione musicale, teatrale e culturale italiana.

Gli ospiti della puntata del 15 febbraio: Sport, Musica e Teatro

Tra i protagonisti della serata ci sarà Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, in un momento cruciale in vista dei Giochi Olimpici Invernali. Spazio poi allo spettacolo con Vanessa Incontrada, a teatro con la commedia romantica Ti sposo ma non troppo diretta e interpretata da Gabriele Pignotta. Attesa anche per Fiorella Mannoia, che presenterà il nuovo progetto live Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, dedicato all'album cult di Fabrizio De André realizzato con Ivano Fossati.

Tra gli ospiti musicali e teatrali anche Serena Rossi, impegnata nei teatri di tutta Italia con lo spettacolo musicale SereNata a Napoli, omaggio alla sua città e alla tradizione partenopea.

Attualità, scienza e informazione

Non mancherà lo spazio per il dibattito e l'approfondimento con Silvio Garattini, fondatore dell'Istituto Mario Negri e autore del libro Non è mai troppo tardi. La salute è una scelta quotidiana. In studio anche il virologo Roberto Burioni.

Ubaldo Pantani nei panni di Leonardo Maria Del Vecchio

Per l'analisi dell'attualità saranno presenti firme e volti del giornalismo italiano come Michele Serra, Cecilia Sala, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e l'inviato di Avvenire Nello Scavo. Tornerà inoltre Ubaldo Pantani nei panni di Leonardo Maria Del Vecchio.

Chi siederà al Tavolo questa sera

A chiudere la puntata l'immancabile appuntamento con Che tempo che fa - Il Tavolo, momento corale e ironico che vedrà riuniti numerosi volti amati dal pubblico. Tra questi: Carolina Kostner, Simona Ventura, Nino Frassica, Mara Maionchi, Giovanni Esposito, Iva Zanicchi, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Orietta Berti, Francesco Paolantoni, Giucas Casella e Raul Cremona. Una nuova domenica all'insegna dell'intrattenimento e dell'approfondimento, nel segno dello stile unico di Fabio Fazio e della sua squadra.