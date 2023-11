Che tempo che fa su Nove: Beppe Grillo, Elodie e Francesco Guccini ospiti di Fabio Fazio il 12 novembre

Domenica, 12 novembre, Fabio Fazio ritorna su Nove con Che tempo che fa. Il programma, forte del successo di pubblico delle puntate precedenti, si ripresenta nella sua consueta forma con ospiti e presenze fisse. Al fianco del conduttore, infatti, ci saranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e Ornella Vanoni.

La diretta inizierà alle 19:30 con il nuovo spazio Che tempo che farà, il backstage guidato da Nino Frassica e Fabio Fazio che coinvolgerà il cast, gli ospiti e il pubblico del programma fino all'inizio di Che tempo che fa alle ore 20.00. La trasmissione proporrà la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con Il Tavolo.

Che tempo che fa ospiti di domenica 12 novembre

Beppe Grillo, a quasi 10 anni dalla sua ultima intervista tv.

Elodie, in vetta nell'airplay radiofonico col nuovo singolo "A fari spenti", estratto dal primo clubtape in Italia "Red Light"; protagonista nelle prossime settimane di "Elodie Show 2023", suo primo tour nei palasport con molte date già sold out. Il tour partirà da Napoli il 17 novembre e si concluderà a Milano il 9 dicembre, proprio al Mediolanum Forum di Assago.

L'artista ha già collezionato nella sua carriera 30 dischi di platino e 4 dischi d'oro e ottenuto numerosi riconoscimenti. Fra questi, spicca il David di Donatello 2023 come Miglior canzone originale per Proiettili (feat. Joan Thiele), traccia principale della colonna sonora del film Ti mangio il cuore, dove ha esordito come attrice. La nostra recensione di Ti mangio il cuore

Francesco Guccini, Il Maestro del cantautorato italian , appena uscito col suo nuovo progetto discografico Canzoni da osteria.

L'album è la naturale prosecuzione di Canzoni da Intorto del 2022, certificato disco di platino, album fisico più venduto del 2022 e vincitore della Targa Tenco per la categoria Interprete di canzoni.

Colapesce Dimartino, Elodie e gli altri: in che modo i cantanti arrivano al cinema e in streaming?

E ancora: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele; Michele Serra; l'economista Tito Boeri, in libreria con PNRR. La grande abbuffata, scritto con Roberto Perotti.

In studio ci saranno anche la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l'editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; l'inviato della CNN Ben Wedeman, grazie alla preziosa collaborazione con il network internazionale di Warner Bros. Discovery.

Chiude la serata Il tavolo

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con Che tempo che fa - Il Tavolo con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani.

Ospiti della puntata: Carla Signoris, tra i protagonisti della nuova stagione della serie thriller Monterossi - La serie in esclusiva su Prime Video.

Angelina Mango, live col nuovo singolo "Che t'o dico a fa'", già certificato disco d'oro e che ha registrato il miglior debutto femminile solista del 2023. Gianni Fantoni, nelle librerie con Operazione Fantozzi e in teatro con lo spettacolo Fantozzi. Una tragedia.

E infine Herbert Ballerina, nel cast del nuovo film di Gianluca Ansanelli La guerra dei nonni. Simona Ventura con il ballerino di Ballando con le stelle Samuel Peron.