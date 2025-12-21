Che Tempo Che Fa: Roberto Benigni e i campioni della Coppa Davis ospiti di Fabio Fazio stasera su Nove

Questa sera, domenica 21 dicembre 2025, Che Tempo Che Fa torna in diretta dalle 19:30 su NOVE e in streaming su discovery+, con una puntata ricca di emozioni, cultura, sport e spettacolo. Tra gli ospiti, il premio Oscar Roberto Benigni, che racconta la Storia attraverso gli occhi di Pietro nel suo libro e spettacolo Pietro - Un uomo nel vento e i campioni della Coppa Davis 2025, Flavio Cobolli e il capitano Filippo Volandri, protagonisti della storica vittoria azzurra.

Roberto Benigni per la prima volta sul NOVE ospite a CHE TEMPO CHE FA

La puntata accoglie ospiti d'eccezione: per la prima volta sul NOVE arriva il premio Oscar Roberto Benigni, reduce dal successo televisivo di Pietro - Un uomo nel vento su Rai 1. Benigni presenta anche l'omonimo libro, un racconto sorprendente e intimo che ripercorre la Storia attraverso gli occhi del primo degli apostoli, restituendo voce e umanità a una delle figure più straordinarie della Storia.

La vittoria azzurra in Coppa Davis: Cobolli e Volandri

Sul fronte sportivo, ospiti della serata saranno Flavio Cobolli e il capitano non giocatore Filippo Volandri, protagonisti della storica vittoria dell'Italia nella Coppa Davis 2025, con il terzo titolo consecutivo per gli Azzurri, il quarto nella storia dopo il trionfo in Cile nel 1976.

Flavio Cobolli

Cinema e tv con Christian De Sica

Spazio anche al cinema e alla tv con Christian De Sica, protagonista della seconda stagione di Gigolò per caso - La sex guru, diretto da Eros Puglielli disponibile dal 2 gennaio su Prime Video. Al suo fianco,nella serie, tornano nella seconda stagione Pietro Sermonti, Ambra Angiolini, Frank Matano, Giorgia Arena e Francesco Bruni e le new entry Sabrina Ferilli e Gianmarco Tognazzi.

Non mancheranno figure del mondo della cultura e dell'informazione: lo scrittore Paolo Giordano (Premio Strega e Premio Campiello), il parroco della Sacra Famiglia a Gaza padre Gabriel Romanelli, gli editorialisti Ferruccio de Bortoli, Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini, la giornalista Cecilia Sala, e il virologo Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele.

Giorgia Arena e Pietro Sermonti nella prima stagione di Gigolò per caso

Il Tavolo di Fazio: comicità, musica e momenti imperdibili

La puntata si chiude con l'iconico Che tempo che fa - il Tavolo, che vedrà la partecipazione di Enzo Iacchetti, Cristiano Malgioglio (che si esibirà con il nuovo singolo Chi lo sa), Alessia Marcuzzi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Nino Frassica, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, Diego Abatantuono, Giucas Casella, tornano al tavolo Christian De Sica, Flavio Cobolli e Filippo Volandri.