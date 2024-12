Che Tempo Che Fa, ospiti stasera 15 dicembre su Nove: focus su politica internazionale, musica e cinema

Che Tempo Che Fa torna domenica 15 dicembre, con un nuovo appuntamento in prima serata su Nove e in streaming su discovery+. Ospiti principali della nuova puntata del celebre talk sono: Angela Merkel, Gianni Morandi, Lillo e Christian De Sica, che siederanno anche a Il Tavolo, Mahmood e Mr. Rain. Al fianco di Fabio Fazio ci saranno come sempre con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Anche quest'anno il programma inizia alle 19:30 con il segmento Che tempo che farà, che prevede incontri con personaggi del mondo della cultura e dell'arte. Alle 20:00 inizia il tradizionale talk show con le interviste di Fabio Fazio. In chiusura spazio a Il Tavolo con le gag comiche e le improvvisazioni con il consueto cast e gli ospiti settimanali.

Ospiti principali di Che tempo che fa

La puntata di stasera promette un mix avvincente di musica, cinema, cultura e approfondimenti. Giunta alla seconda stagione sul canale del gruppo Discovery, la trasmissione resta un appuntamento irrinunciabile per il pubblico italiano, coinvolgendo sia gli spettatori in studio che quelli da casa.

Angela Merkel

La Cancelliera della Repubblica Federale Tedesca dal 2005 al 2021 sarà protagonista di un'intervista esclusiva in occasione della pubblicazione della sua autobiografia Libertà, uscita il 26 novembre contemporaneamente in oltre 30 Paesi (edito in Italia da Rizzoli). Scritta con Beate Baumann, sua consigliera politica, l'opera ripercorre la sua straordinaria vita, dalla gioventù nella DDR fino alla guida della Germania riunificata, con una riflessione profonda sulle decisioni politiche che hanno segnato il XXI secolo.

Gianni Morandi

Icona della musica italiana festeggia i suoi 80 anni con una performance live del singolo L'attrazione, scritto per lui dall'amico Lorenzo Jovanotti. Con oltre 53 milioni di dischi venduti, 600 brani incisi e un rapporto unico con il Festival di Sanremo, Gianni Morandi continua a essere una figura intramontabile della musica italiana.

Lillo e Christian De Sica

I due attori presentano Cortina Express, il nuovo film natalizio diretto da Eros Puglielli, in uscita nelle sale il 23 dicembre. Un incontro tra due generazioni di comicità per un Natale all'insegna del divertimento. La sinossi del film: Durante le festività natalizie a Cortina, tra piste innevate e situazioni esilaranti, si intrecciano le storie di personaggi molto diversi.

Lucio De Roberti, un viveur che cerca di salvare il nipote da un matrimonio sbagliato; Dino Doni, ex stella musicale in cerca di riscatto e del rapporto con sua figlia; e Patrizia Giordano, discografica in crisi, alle prese con il fallimento e un marito apatico. Le loro vicende, insieme a quelle di altri personaggi, si incrociano in un viaggio alla ricerca del lieto fine.

Mahmood

Con una carriera ricca di successi, tra cui tre Festival di Sanremo vinti, 34 dischi di platino e oltre 3,7 miliardi di stream totali, Mahmood sarà in studio per raccontare il prossimo N.L.D.A. TOUR, in partenza a maggio 2025 nei palasport, dopo le acclamate date autunnali.

Approfondimenti e ospiti del mondo culturale e scientifico

Roberto Burioni , virologo e Professore Ordinario all'Università Vita-Salute San Raffaele, per analizzare temi di attualità medico-scientifica.

, virologo e Professore Ordinario all'Università Vita-Salute San Raffaele, per analizzare temi di attualità medico-scientifica. Massimo Giannini , editorialista de La Repubblica, con il suo sguardo critico sui principali eventi globali.

, editorialista de La Repubblica, con il suo sguardo critico sui principali eventi globali. Michele Serra, per uno spazio dedicato alla riflessione e all'ironia sul nostro tempo.

Spazio finale: Il Tavolo

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura. Ospiti della puntata: Mr. Rain, cantautore, rapper e produttore con all'attivo 24 dischi di Platino e 5 dischi d'Oro, live con "Pericolosa", secondo singolo estratto dal suo ultimo album "Pianeta di Miller".

Ale e Franz, in tv con la nuova edizione di Raiduo con Ale e Franz e in teatro con lo show NatAle e Franz, che farà tappa a Milano dal 23 dicembre all'11 gennaio, e prossimamente di nuovo in tournée con 'Commedia'; la ballerina Anastasia Kuzmina, in coppia con Francesco Paolantoni a Ballando con le Stelle. Gigi Marzullo, Cristiano Malgioglio e Giucas Casella. Tornano al Tavolo anche Lillo e Christian De Sica.