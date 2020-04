Che tempo che fa: ospiti Luca Argentero e Tiziano Ferro, stasera su Rai2

Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio torna stasera su Rai2 con un'altra puntata ricca di ospiti e ampiamente dedicata all'emergenza Coronavirus: diversi contributi e collegamenti sul tema sono previsti sia nell'appuntamento delle ore 21.00 sia in quello precedente delle ore 19.40 con Che Tempo Che Farà.

Ospiti della puntata, che vede gli interventi di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz, Raul Cremona, saranno in esclusiva i Premi Nobel per l'Economia 2019 Esther Duflo e Abhijit Banerjee, professori presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT), premiati insieme a Michael Kremer "per aver introdotto un nuovo approccio per ottenere risposte affidabili sui modi migliori per combattere la povertà globale". In collegamento anche il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il virologo Roberto Burioni, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, Andrea Gambotto, medico membro del team di ricercatori dell'Università di Pittsburgh che lo scorso 2 aprile ha pubblicato sulla rivista scientifica Lancet il primo report sul vaccino-cerotto contro il Coronavirus, il primario del reparto di Terapia Intensiva cardiovascolare e generale dell'ospedale San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo, il capo dell'Ordine dei medici della Lombardia Gianluigi Spata, l'economista Carlo Cottarelli, Don Mattia Ferrari, il vicario parrocchiale 26enne di Nonantola (Modena) che ha partecipato a una missione di Mediterranea sulla Mare Jonio.

Prosegue lo spazio con l'aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella, l'inviato Paolo Maggioni e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri da Pechino, Claudio Pagliara da New York, Iman Sabbah da Parigi, Marco Varvello da Londra e Giammarco Sicuro da Madrid.

E ancora: Tiziano Ferro con una speciale esibizione live; Antonio Albanese, in onda dal 18 aprile su Rai3 con la seconda stagione della serie "I topi"; Luca Argentero, protagonista del medical-drama di grande successo Doc - Nelle tue mani su Rai1; il comico Lello Arena; Nek, che si esibirà nel nuovo singolo "Perdonare".