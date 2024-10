Che Tempo Che Fa, ospiti: Johnny Depp, Riccardo Scamarcio e Giorgia nella puntata del 27 ottobre sul Nove

Domenica 27 ottobre 2024, torna su Nove e in streaming su discovery+ Che Tempo Che Fa, il celebre talk show condotto da Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. La terza puntata vedrà come ospiti l'attore statunitense Johnny Depp e gli italiani Riccardo Scamarcio e Elio Germano.

Anche quest'anno il programma inizia alle 19:30 con il segmento Che tempo che farà, che prevede incontri con personaggi del mondo della cultura e dell'arte. Alle 20:00 inizia il tradizionale talk show con le interviste di Fabio Fazio. In chiusura spazio a Il Tavolo con le gag comiche e le improvvisazioni con il consueto cast e gli ospiti settimanali.

Johnny Depp ospite a Che Tempo Che Fa con il cast della sua pellicola

La star di Hollywood sarà ospite per presentare il suo nuovo attesissimo film da regista, Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia, in uscita nelle sale italiane il 21 novembre. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, dove Johnny Depp riceverà anche il Premio alla Carriera, il film esplora tre intensi giorni della vita del celebre pittore Amedeo Modigliani. Accanto a Depp, saranno ospiti anche Riccardo Scamarcio, protagonista nei panni di Modigliani, e Antonia Desplat, che interpreta la sua musa Beatrice Hastings.

Johnny Depp, che negli ultimi quattro decenni ha interpretato ruoli iconici come Jack Sparrow nella saga dei Pirati dei Caraibi e collaborato a numerose opere del regista Tim Burton, torna ora dietro la macchina da presa per raccontare una storia carica di passione e arte. La partecipazione della star al talk show rappresenta un momento esclusivo per il pubblico, che potrà scoprire i dettagli del suo nuovo progetto artistico direttamente dal suo creatore e dai protagonisti.

Elio Germano nei panni del segretario del PCI nel film Berlinguer. La grande ambizione

Altri ospiti del 27 ottobre

Oltre a Depp e al cast di Modi, Fabio Fazio accoglierà Milena Gabanelli, giornalista d'inchiesta di spicco, che presenterà il suo ultimo libro Codice rosso. Come la sanità pubblica è diventata un affare privato, scritto in collaborazione con Simona Ravizza. Nel volume, Gabanelli esplora il sistema sanitario italiano e le dinamiche che lo stanno trasformando in un business privato, portando un contributo essenziale alla riflessione su uno dei temi più critici e attuali del nostro tempo.

Anche la musica sarà protagonista della serata con Giorgia, che sta conducendo la diciottesima edizione di X-Factor, dove ha preso il posto di Francesca Michielin. La cantante, apprezzata per la sua vocalità unica e versatile, interpreterà il suo ultimo singolo, Niente di male, in una performance dal vivo attesissima dai fan.

A completare il quadro degli ospiti ci sarà Elio Germano, attore pluripremiato, che presenterà il film Berlinguer. La grande ambizione, diretto da Andrea Segre, che celebra il quarantesimo anniversario della scomparsa dell'ex segretario del PCI, Enrico Berlinguer. La pellicola sarà nelle sale a partire dal 31 ottobre e si annuncia già come un'opera di grande rilevanza storica e culturale. La nostra recensione di Berlinguer. La grande ambizione.

Dibattito e attualità

Come di consueto, Che Tempo Che Fa accoglierà esperti e opinionisti su temi di cultura e non solo. Il critico d'arte Flavio Caroli, il climatologo Luca Mercalli e il virologo Roberto Burioni apporteranno la loro esperienza su argomenti come arte, clima e salute pubblica. Gli editorialisti Aldo Cazzullo, che presenterà il suo nuovo saggio Il Dio dei nostri padri - Il grande romanzo della Bibbia, Massimo Giannini e Antonio Di Bella, in collegamento dagli Stati Uniti, arricchiranno la puntata con le loro riflessioni sulle principali questioni nazionali e internazionali.

Spazio finale: Il Tavolo

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospita de Che tempo che fa - Il Tavolo: Alice D'Amato, la prima campionessa olimpica nella storia della ginnastica artistica italiana femminile a vincere una medaglia d'oro nella trave alle ultime Olimpiadi di Parigi.

L'olimpionica ha conquistato anche una Medaglia d'Argento nel concorso a squadre femminile di ginnastica artistica. In studio anche Benji & Fede, live con Estate Punk, brano estratto dal loro ultimo album Rewind. Enzo Iacchetti e Paolo Conticini, dal 1° novembre a teatro con il musical Tootsie diretto da Massimo Romeo Piparo.