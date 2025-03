Che Tempo Che Fa, ospiti 2 marzo sul Nove anche Stefano De Martino e il vincitore di Sanremo Olly

Nuovo appuntamento questa sera con il programma tv condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, con tanti ospiti in studio.

In onda stasera sul Nove, a parire dalle 19:30, e in streaming su discovery+, una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, condotta da Fabio Fazio. Intermezzi comici, interviste e tanta attualità al centro dell'appuntamento odierno della longeva trasmissione di Fazio, affiancato dal cast fissocomposto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani,la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura.

Ospiti di domenica 2 marzo a Che Tempo Che Fa

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

La diciannovesima puntata stagionale di Che Tempo Che Fa vedrà tra i protagonisti il vincitore del Festival di Sanremo, Olly, che si esibirà con Balorda nostalgia, disco d'oro nella settimana successiva alla conclusione della kermesse, nonché canzone numero 1 in radio e in FIMI.

Non mancherà anche Stefano De Martino, conduttore dei programmi RAI Stasera tutto è possibile, giunto all'undicesima edizione, e Affari tuoi.

Presente anche Claudio Santamaria, protagonista del film Il Nibbio, in occasione dei vent'anni dalla scomparsa di Nicola Calipari, alto dirigente del SISMI, tragicamente deceduto nell'operazione di salvataggio della giornalista Giuliana Sgrena in Iraq. Al suo fianco anche la senatrice Rosa Maria Villecco Calipari, vedova del dirigente.

Gli altri ospiti di Che Tempo Che Fa e i presenti a Il Tavolo

Luciana Littizzetto

Tra gli altri ospiti che animeranno la puntata di domenica 2 marzo di Che tempo che fa saranno Brunori Sas, terzo classificato all'ultimo Festival di Sanremo nella Top 10 degli album più ascoltati su Spotify con L'albero delle noci.

E poi ci saranno Don Mattia Ferrari, cappellano del direttivo di Mediterranea Saving Humans, Antonella Viola, autrice con Alessandro Aiuti del libro "La rivoluzione della cura. Un viaggio nella scienza che sta cambiando la medicina", la giornalista Marianna Aprile, Roberto Burioni, Michele Serra, Massimo Giannini e Nello Scavo.

Protagonisti del segmento finale, il Tavolo, saranno Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura. Verranno raggiunti da Antonio Rossi e Jury Chechi, coppia di Pechino Express, Biagio Izzo e Giucas Casella.