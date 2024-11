Che Tempo Che Fa ospiti del 17 novembre: Pierfrancesco Favino, Gabriele Salvatores e Andrea Bocelli

Domenica 17 novembre, Che Tempo Che Fa torna su Nove e in streaming su discovery+. Ospiti principali della quinta puntata del celebre talk: Andrea Bocelli, il Premio Oscar Gabriele Salvatores e Pierfrancesco Favino, A condurre ci sarà come sempre Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Anche quest'anno il programma inizia alle 19:30 con il segmento Che tempo che farà, che prevede incontri con personaggi del mondo della cultura e dell'arte. Alle 20:00 inizia il tradizionale talk show con le interviste di Fabio Fazio. In chiusura spazio a Il Tavolo con le gag comiche e le improvvisazioni con il consueto cast e gli ospiti settimanali.

Ospiti principali di Che tempo che fa

La puntata di stasera del talk show di Fabio Fazio, in onda per la seconda stagione consecutiva sul Nove, si prepara a emozionare il pubblico con un ricco e variegato parterre di ospiti, tra eccellenze del mondo della musica, del cinema, della letteratura, dello sport, della televisione e dell'attualità.

Andrea Bocelli

Il celebre cantante italiano, icona globale della musica, celebra il trentesimo anniversario della sua straordinaria carriera internazionale. Con 90 milioni di dischi venduti, 16 miliardi di stream e views su tutte le piattaforme, 6 nomination ai Grammy Awards e 6 ai Latin Grammy Awards, Andrea Bocelli è uno degli artisti più amati e seguiti al mondo, con oltre 10 milioni di follower sui social.

In occasione di questo importante traguardo, Bocelli presenterà il progetto "Andrea Bocelli 30: The Celebration," un film-concerto diretto da Sam Wrech, che documenta l'evento dello scorso luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico. Il Maestro ha recentemente pubblicato l'album Duets (30th Anniversary), una raccolta di 32 tracce che include duetti con artisti del calibro di Stevie Wonder, Dua Lipa, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Christina Aguilera e molti altri. Con un tour mondiale imminente, Bocelli sarà protagonista di un'esibizione speciale al Madison Square Garden di New York pochi giorni prima di Natale.

Gabriele Salvatores e Pierfrancesco Favino

Il regista Premio Oscar e l'attore pluripremiato presenteranno il film Napoli - New York, nelle sale dal 21 novembre. Tratto da una sceneggiatura di Federico Fellini e Tullio Pinelli, il film segna la prima collaborazione tra Gabriele Salvatores e Pierfrancesco Favino. Nel cast anche i giovani talenti Dea Lanzaro e Antonio Guerra, insieme a Omar Benson Miller, Anna Ammirati e la partecipazione speciale di Tomas Arana e Antonio Catania. Salvatores, già vincitore dell'Oscar per Mediterraneo nel 1992, si conferma uno dei registi più acclamati del cinema italiano, con una carriera costellata di prestigiosi premi.

Lucia Annibali

Difensora civica della Regione Toscana e simbolo della lotta contro la violenza di genere, Annibali presenterà il suo nuovo libro Il futuro mi aspetta. Ho scelto di rinascere, in uscita il 19 novembre. Scritto insieme alla giornalista Daniela Palumbo, il libro è un racconto di resilienza e speranza, a oltre 10 anni dall'aggressione che ha segnato profondamente la sua vita.

Altri ospiti in studio e in collegamento

Vittorio Lingiardi, Psichiatra, psicoanalista e professore ordinario di Psicologia dinamica all'Università di Roma "La Sapienza, autore del libro Corpo Umano;

Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia;

Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega e del Premio Campiello;

Fiorenza Sarzanini, vicedirettore del Corriere della Sera;

Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio;

Massimo Giannini, editorialista di La Repubblica;

Michele Serra, scrittore e opinionista.

Spazio finale: Il Tavolo

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Max Giusti, e Simona Ventura. Ospita de Che tempo che fa - Il Tavolo: Sofia Raffaeli, vincitrice della medaglia di bronzo nel concorso generale individuale di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi, prima medaglia olimpica individuale per l'Italia nella storia di questa disciplina.

L'amica geniale 4, intervista ad Alba Rohrwacher e Irene Maiorino: "La vera storia d'amore? Tra Lila e Lenù"

Clara, live con il singolo "Nero gotico"; la conduttrice di Bake Off - Dolci in forno Benedetta Parodi e il telecronista sportivo Fabio Caressa, autori a quattro mani di "Calcio e pepe. Insieme è meglio"; Giovanni Esposito, tra i protagonisti della nuova stagione di Vita da Carlo, serie interpretata e diretta da Carlo Verdone; l'attrice, imitatrice e conduttrice radiofonica Francesca Manzini; il giornalista Giovanni Terzi, prossimamente in libreria con L'ultimo sguardo di Yara. Una storia italiana.