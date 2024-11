Che Tempo Che Fa ospiti del 1° dicembre: Lorenzo Jovanotti, Gerry Scotti e i Pinguini Tattici Nucleari

Domenica 1 dicembre, Che Tempo Che Fa va in onda in prima serata su Nove e in streaming su discovery+. Ospiti principali della quinta puntata del celebre talk: Lorenzo Jovanotti, che torna in tv dopo 2 anni, Gerry Scotti, da oltre 40 anni tra i volti più noti e apprezzati della tv italiana e i Pinguini Tattici Nucleari.

Anche quest'anno il programma inizia alle 19:30 con il segmento Che tempo che farà, che prevede incontri con personaggi del mondo della cultura e dell'arte. Alle 20:00 inizia il tradizionale talk show con le interviste di Fabio Fazio. In chiusura spazio a Il Tavolo con le gag comiche e le improvvisazioni con il consueto cast e gli ospiti settimanali.

Ospiti principali di Che tempo che fa

La puntata di stasera del talk show di Fabio Fazio, in onda per la seconda stagione consecutiva sul Nove, si prepara a coinvolgere il pubblico in studio e da casa con un cast di ospiti che anche questa volta spazia dal mondo della musica alla letteratura, dalla politica alla scienza.

Lorenzo Jovanotti

In esclusiva, il ritorno in tv di uno degli artisti più amati d'Italia dopo due anni di assenza. Il cantante si esibirà dal vivo con il singolo Montecristo, uscito il 22 novembre e già al vertice della classifica radiofonica. Questo brano, prodotto e co-scritto da Dardust, rappresenta il primo capitolo di un nuovo percorso musicale.

Il nuovo progetto di Jovanotti, culminerà con l'uscita del prossimo album, prevista per il 31 gennaio 2025. L'attesa è già alta anche per il Palajova Tour, che segna il ritorno del cantautore nei palazzetti dopo sette anni e che ha già registrato il tutto esaurito in molte date, con il debutto fissato al 4 marzo.

Gerry Scotti

Icona della televisione italiana, il conduttore, attualmente in onda su Canale 5 con la nuova stagione de La ruota della Fortuna, presenterà il suo nuovo libro Quella volta. Un viaggio nel passato di tutti noi. Un'opera che attraversa la storia e la memoria collettiva, intrecciando riflessioni personali e aneddoti che regalano uno sguardo emozionante e divertente sul nostro tempo.

Gerry Scotti conduce La ruota della fortuna

Pinguini Tattici Nucleari

La band, fenomeno della musica italiana contemporanea, formatosi nel 2010 in provincia di Bergamo, si esibirà live con il singolo Islanda, attualmente al primo posto nella classifica FIMI. Il brano anticipa l'album Hello World, in uscita il 6 dicembre, un progetto che promette di confermare il loro successo. I Pinguini Tattici Nucleari vantano oltre cinque milioni di copie vendute certificate.

Altri ospiti

Romano Prodi e Massimo Giannini dialogheranno sul loro libro Il dovere della speranza . Il progetto scritto a quattro mani è un'analisi delle principali questioni di politica internazionale e delle dinamiche che coinvolgono i maggiori attori globali.

Alberto Mantovani , il Presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca presenterà Breve storia letteraria e artistica della medicina, scritto con Claudio Longhi. Un viaggio affascinante attraverso la storia della medicina , raccontata tramite le parole della letteratura e le immagini d'arte.

Roberto Burioni , Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia, per un intervento su temi di attualità scientifica .

Michele Serra, presenterà la riedizione di Osso. Anche i cani sognano.

Spazio finale: Il Tavolo

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Diego Abatantuono, Max Giusti, e Simona Ventura. Ospiti della puntata: Jerry Calà, uno dei volti più amati della commedia italiana; Carlo Cracco, protagonista della terza stagione di "Dinner Club"; Valeria Marini; Giucas Casella; Francesca Manzini.