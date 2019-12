Che tempo che fa: Lina Wertmüller e Tommaso Paradiso ospiti stasera su Rai2!

Che tempo che fa torna stasera su Rai2 alle 21:00, con tantissimi ospiti nel salotto di Fabio Fazio, con l'imprescindibile Luciana Littizzetto e l'elegante Filippa Lagerbåck. La puntata sarà come ogni settimana preceduta, alle ore 19.40, da Che Tempo Che Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest e Raul Cremona e con l'inviato speciale Gigi Marzullo.

Fabio Fazio ospiterà in esclusiva la grande regista Lina Wertmüller, che lo scorso 27 ottobre ha ricevuto l'Oscar alla Carriera e ha visto la stella col suo nome sulla leggendaria "Walk of Fame" di Hollywood; il cantautore Tommaso Paradiso, ai vertici delle classifiche con il suo primo singolo da solista "Non avere paura", già disco di Platino e inserito nella soundtrack della serie "Baby 2".

A 50 anni dalla strage di Piazza Fontana, saranno ospiti anche il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, Carlo Arnoldi, presidente dell'"Associazione Piazza Fontana 12 dicembre 1969", che nell'attentato perse suo padre Giovanni

Torneranno in studio l'economista e Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Carlo Cottarelli; gli attori Edoardo Leo, Jasmine Trinca e Stefano Accorsi, protagonisti del nuovo attesissimo film di Ferzan Özpetek "La Dea Fortuna"; il mattatore Teo Teocoli con un imperdibile sketch a sorpresa; Enrico Brignano con un monologo inedito; Daniele Bossari, fresco di stampa del libro autobiografico "La faccia nascosta della luce".

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica e Gigi Marzullo. Ospite Francesca Michielin, in radio col nuovo singolo "Cheyenne" col featuring di Charlie Charles, che ne è anche il produttore. Al tavolo tornano anche Teo Teocoli e Daniele Bossari.