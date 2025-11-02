Che Tempo Che Fa, Greta Thunberg e gli altri ospiti di stasera 2 novembre con Fabio Fazio su NOVE

Questa sera, domenica 2 novembre 2025, dalle 19:30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, torna un nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk di Fabio Fazio che sarà affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. La puntata si preannuncia ricca di ospiti di primo piano, a partire da Greta Thunberg, simbolo mondiale della lotta per il clima e dell'impegno per la pace, che interverrà a meno di un mese dalla fine della sua detenzione in Israele.

Greta Thunberg a Che Tempo Che Fa dopo la detenzione in Israele

L'attivista svedese era partita da Barcellona lo scorso 1° settembre come parte della Global Sumud Flotilla, la più grande missione umanitaria civile della storia, diretta verso Gaza. Le imbarcazioni sono state intercettate il 1° ottobre dalla marina israeliana e tutti gli attivisti - circa 400 persone - sono stati arrestati e condotti al porto di Ashdod. Greta è stata rilasciata il 6 ottobre, atterrando ad Atene.

Televisione e Cinema

Accanto a lei, Antonella Clerici, pronta a tornare su Rai 1 con la sesta edizione di The Voice Senior Spazio anche al cinema con Luca Argentero e Valentina Lodovini, protagonisti del film Una famiglia sottosopra diretto dal regista Alessandro Genovesi, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025 nella sezione Alice nella Città ed in uscita il prossimo 6 novembre.

Una foto del cast de Una famiglia sottosopra

Cultura, scienza e informazione

In studio anche la scrittrice canadese Margaret Atwood, autrice del celebre Il racconto dell'ancella, in uscita con la sua attesissima autobiografia Le nostre vite. Tra gli altri ospiti: Ornella Vanoni, Gad Lerner, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini, Nello Scavo, Roberto Burioni, Paolo Veronesi - che ricorderà il centenario della nascita del padre, il professor Umberto Veronesi, con il libro 100 pensieri ribelli per cambiare il mondo - e Michele Serra.

Il Tavolo: ironia e spettacolo

A chiudere la serata, l'appuntamento con Che Tempo Che Fa - Il Tavolo, con un parterre ricchissimo: Antonella Clerici, Suor Myriam e Suor Eleonora (protagoniste de La Cucina delle Monache su Food Network), Carl Brave - che si esibirà live con il nuovo singolo Occhiaie -, Mara Maionchi, Nino Frassica, Cristiano Malgioglio, Enzo Iacchetti, la Signora Coriandoli, Simone Di Pasquale, Ubaldo Pantani, Diego Abatantuono, Giucas Casella e Gigi Marzullo.