Che Tempo Che Fa, Giorgia e gli altri ospiti di stasera 26 ottobre con Fabio Fazio su NOVE

Ecco chi sono gli ospiti di Fabio Fazio della quarta puntata in onda stasera 26 ottobre di Che tempo che fa, accanto al conduttore ci saranno, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Domenica 26 ottobre 2025, dalle 19:30-- in diretta sul --NOVE e in streaming su discovery+, torna l'appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk di Fabio Fazio affiancato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. La quarta puntata della stagione si preannuncia ricca di grandi ospiti, tra attualità, spettacolo, musica e cultura.

Elly Schlein tra gli ospiti principali

Spazio alla politica con la Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che sarà protagonista di un'intervista con Fabio Fazio sui temi caldi dell'attualità italiana. Torna in studio Enrico Brignano, attualmente in scena al Teatro Sistina con I sette re di Roma, accompagnato da Flora Canto, in tournée con il musical Cantando sotto la pioggia e pronta a debuttare a novembre con lo spettacolo Me la Canto e me la sogno... ancora!.

Grande attesa anche per la performance di Giorgia, che si esibirà dal vivo con Golpe, brano ai vertici delle classifiche e contenuto nel nuovo album G in uscita il 7 novembre. La cantante, ora anche alla guida della 19ª edizione di X-Factor, si prepara al tour Palasport Live in partenza a fine novembre.

Luc Besson durante le riprese di Dracula - L'amore perduto

Cinema italiano e internazionale

In studio anche il regista Luc Besson e l'attrice Matilda De Angelis per presentare il film Dracula - L'amore perduto, in uscita nelle sale il 29 ottobre dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma. La nostra recensione di Dracula - L'amore perduto Non mancheranno Paolo Virzì e Valerio Mastandrea, che parleranno del loro nuovo lungometraggio Cinque secondi, nelle sale dal 30 ottobre, qui trovate la recensione del film.

Cultura, scienza e informazione

Tra gli altri ospiti: il critico d'arte Flavio Caroli, autore del libro Come in uno specchio. Il diario segreto di Sofonisba Anguissola; il professor Roberto Burioni e Giuseppe Curigliano, esperti di virologia e oncologia di fama internazionale; i giornalisti Ferruccio de Bortoli, Annalisa Cuzzocrea, Cecilia Sala e Massimo Giannini.

Valerio Mastandrea protagonista maschile di Cinque secondi

Il Tavolo: ironia e spettacolo

A chiudere la serata, il consueto appuntamento con Che Tempo Che Fa - Il Tavolo, con Nino Frassica, Mara Maionchi, Massimiliano Rosolino, Carlo Cracco, Gabriele Cirilli, Alan Sorrenti, Takahide Sano, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli e Giucas Casella.