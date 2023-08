Che Tempo che Fa: Fabio Fazio si riappropria dei social, ma riparte da zero

Fabio Fazio ha ottenuto una vittoria nella sua disputa con la Rai riguardo al controllo dei suoi account social associati al marchio Che tempo che fa. Tuttavia, questa riconquista può essere considerata solo parzialmente positiva per il conduttore. Nonostante la Rai abbia restituito i social a Fazio, al momento non ha ancora ripristinato i contenuti video sugli account e ha azzerato il numero di follower.

Fabio Fazio ha annunciato la conclusione della controversia con la Rai tramite un video pubblicato sul profilo Twitter di Che Tempo che fa. Nel video, Fazio ha condiviso la notizia che il contenzioso è stato risolto e che i social media associati al programma torneranno ad essere gestiti da lui e dal suo team. "Ben ritrovati sui nostri social di Che tempo che fa - ha esordito il conduttore - è una grande notizia finalmente ci hanno dato restituito i nostri marchi e possiamo aprire i nostri social".

Fabio ha poi spiegato che il profilo riparte da zero follower e senza contenuti. "Mi dicono che dovete fare il refollowing, quindi anche se ci seguivate dovete fare il refollowe e seguirci di nuovo, come se fosse la prima volta. Non so perchè ma queste diavolerie funzionano così", ha detto imitando la voce di Mike Bongiorno.

Dopo il passaggio di Fabio Fazio a Nove, la Rai aveva preso il controllo delle pagine social associate a Che Tempo che fa. Inizialmente, il conduttore aveva sperato che la Rai gli restituisse gli account social, che vantavano una notevole base di follower, che comprendeva centinaia di migliaia di persone.

Fino a pochi giorni fa, la trattativa tra Officina, la società rappresentante di Fabio Fazio, e la Rai sembrava in stallo a causa di una notevole discrepanza tra la cifra offerta da Officina e la richiesta della Rai.

Che tempo che fa torna il 15 ottobre su Nove, come annunciato da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto nel polemico promo di pochi giorni fa.