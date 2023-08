Fabio Fazio e Luciana Littizzetto nel promo di Che tempo che fa lanciano una frecciata alla Rai (VIDEO)

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno registrato il promo per l'esordio di Che tempo che Fa su Nove, la frecciata alla Rai

Arriva il primo promo registrato insieme da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto per Che tempo che fa, la celebre trasmissione che dalla prossima stagione andrà in onda su Nove. Nel divertente video, il conduttore non ha fatto a meno di lanciare una frecciata alla Rai, poiché l'emittente ha rifiutato di cedere le pagine social del programma, preferendo chiuderle.

Nella divertente clip, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto si trovano al lago, con il conduttore che tiene un coppo in mano. "Ma ti sembra?", si lamenta la comica. "Luciana è un dettaglio, mancano i pesci per l'acquario, il resto è a posto", risponde Fazio cercando di calmarla. "Ma che fine hanno fatto i pesci che avevano laggiù?", chiede Luciana. "Sono rimasti perché avevano l'esclusiva", ribatte il conduttore. E infine, scherzando: "Ho provato a convincerli. Gli ho parlato a lungo, ma loro muti".

Fabio Fazio fa chiaramente riferimento alla trattativa finita male con la Rai riguardante le pagine social di Che Tempo che fa. Il conduttore avrebbe desiderato mantenere il controllo di questo patrimonio culturale, dove erano stati pubblicati parte degli incontri con i numerosi personaggi che ha accolto nel corso degli anni.

La trattativa tra la Rai e Officina, la società che si occupa della produzione del programma condotto da Fazio, è naufragata. Secondo le voci di corridoio, Officina avrebbe offerto circa 35mila euro, mentre la Rai avrebbe richiesto una cifra vicina al milione di euro.

Le pagine social del programma, infatti, sono di proprietà della Rai, come ha spiegato l'Azienda in una nota: "L'azienda sta procedendo a chiudere tutti i profili social di CTCF in quanto di sua proprietà"