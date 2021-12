Che Tempo che fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto chiamano Maria De Filippi ma sbagliano numero

A Che Tempo che Fa gag involontaria di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, che vogliono fare gli auguri a Maria De Filippi ma sbagliano numero. Ieri la conduttrice di Canale 5 ha festeggiato i suoi 60 anni e il conduttore del programma di Rai3 e la comica piemontese avrebbero voluto farle gli auguri in diretta.

Fare gli auguri a Maria De Filippi non è facile, come hanno imparato ieri a loro spese Fabio Fazio e Luciana Littizzetto: la conduttrice di Canale 5 ha cambiato molto spesso numero di telefono, tanto che la comica piemontese sul suo cellulare ne ha salvati ben 4. Ieri 'Queen Mary', ha compiuto 60 anni, essendo nata il 5 dicembre 1961 a Milano. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno provato a telefonarle, quando il telefono ha iniziato a squillare il conduttore ha detto "è proprio lo squillo della De Filippi" e Luciana "prova a telefonare anche con il tuo, magari a te ti ca.a e a me no". Dopo un discreto numero di trilli ha risposto una voce maschile e quando Luciana ha detto "pronto Maria", si è sentita rispondere "no, ha sbagliato numero". L'involontaria gaffe ha provocato la reazione divertita sia del pubblico in studio che degli spettatori da casa.

Subito dopo Luciana Littizzetto ha mostrato un mazzo di rose bianche che avrebbero voluto offrire a Maria De Filippi durante la telefonata "come quello di Lady Gaga, noi sappiamo che non lo getteresti via", ha scherzato la comica alludendo all'identico mazzo di fiori regalato da Fabio Fazio a Lady Gaga, ospite del programma lo scorso 14 novembre.

Ieri a fare gli auguri in diretta a Maria De Filippi ci hanno pensato prima Mara Venier a Domenica in e poi Silvia Toffanin nel corso di Verissimo, la conduttrice ha esordito dicendo "Volevo iniziare questa puntata domenicale con gli auguri di compleanno ad una persona che stimo tanto e a cui voglio tanto bene, Maria De Filippi". Nel corso del programma è andato in onda un video dove Pier Silvio Berlusconi con un lungo messaggio ha parlato in termini entusiasti di Maria "Oggi, lasciamelo dire, non è un giorno importante solo per te, lo è anche per tutta Mediaset e per la televisione italiana. Tu Maria hai inventato un modo nuovo di fare televisione, con quel tuo modo diretto e asciutto, sei arrivata dritta, dritta al cuore dei telespettatori e degli italiani. Sei riuscita a toccare direttamente il loro cuore. Quindi Maria io ti devo ringraziare per il lavoro che hai fatto per Mediaset e per tutto il lavoro che farai per noi nei prossimi anni", come si vede nella clip.