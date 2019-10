Che Tempo Che Fa: Emma Marrone ospite stasera su Rai2!

Emma Marrone è l'ospite di stasera a Che tempo che fa su Rai2 a partire dalle ore 21:00: la cantante ha pubblicato il settimo disco di inediti Fortuna venerdì 25 ottobre, anticipato dal singolo Io sono bella, che ha riscosso un grandissimo successo.

Emma Marrone è finita su tutti i giornali nelle scorse settimane dopo che, con un messaggio via Instagram, aveva comunicato di doversi operare. Nei giorni scorsi si è fatta rivedere per la prima volta dopo l'operazione a passeggio: la cantante d'origine salentina non ha mancato di ringraziare su tutti i social la sua "big family" di fan, colleghi e di quanti, in quei giorni difficili della malattia, non hanno mai mancato di farle sentire tutto l'affetto da cui è circondata.

Benvenuti al Nord: la cantante Emma Marrone in una scena del film

La cantante è stata operata circa 10 anni fa, prima della partecipazione ad Amici, e poi ancora nel 2014, per un tumore alle ovaie. Come ha scritto lei stessa, però, la paura ha finalmente lasciato spazio alla gioia perché con la sua grinta Emma sembra essere finalmente riuscita ad abbattere anche l'ostacolo più grande di tutti. Così ora, almeno fino al prossimo anno, può riposare tranquilla, almeno fino a febbraio, quando i fan riusciranno anche a rivederla ne Gli anni più belli, il nuovo film di Gabriele Muccino in cui ha fatto il suo esordio come attrice.