Che Tempo Che Fa, Carlo Verdone e gli altri ospiti di stasera 9 novembre con Fabio Fazio su NOVE

Fabio Fazio accoglie grandi protagonisti del cinema, dello sport e dell'attualità nella sesta puntata in onda domenica 9 novembre su NOVE, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Stasera, domenica 9 novembre alle 19:30 su NOVE e in streaming su discovery+, torna Che Tempo che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Una nuova puntata ricca di ospiti d'eccezione, tra cinema, sport e attualità: da Carlo Verdone e Pierfrancesco Favino a Federica Pellegrini e Matteo Giunta, passando per grandi nomi del giornalismo e della cultura, fino all'immancabile appuntamento con Il Tavolo.

Gli ospiti della sesta puntata

Grande attesa per Carlo Verdone, ideatore, regista e protagonista della serie Vita da Carlo, giunta alla sua stagione finale. Un'occasione per ripercorrere i suoi 45 anni di straordinaria carriera, costellata di successi e riconoscimenti: 9 David di Donatello, 11 Nastri d'Argento, 3 Globi d'Oro, il Premio Truffaut, il Premio Bresson, il Premio Hemingway e molti altri. Verdone, che nel 2018 è stato nominato Grande Ufficiale della Repubblica Italiana, ha firmato capolavori come Un sacco bello, Bianco, rosso e Verdone, Borotalco e Compagni di scuola.

Ospite anche Pierfrancesco Favino, protagonista del nuovo film Il maestro di Andrea Di Stefano, presentato all'82ª Mostra del Cinema di Venezia e in arrivo nelle sale il 13 novembre. L'attore, tra i più amati del panorama italiano, torna a raccontarsi dopo una carriera costellata da premi prestigiosi tra cui una Coppa Volpi, 3 David di Donatello e 5 Nastri d'Argento. La nostra recensione de Il maestro.

Il Maestro: Pierfrancesco Favino in una foto

Attualità, informazione e approfondimento

Spazio poi a Federica Pellegrini, leggenda del nuoto italiano, e al marito Matteo Giunta, allenatore e dirigente della Fede Academy. I due presenteranno il libro In un tempo solo nostro, in cui raccontano il loro primo anno da genitori con sguardi e sensibilità differenti.

Nel salotto di Fazio interverranno anche: Paolo Giordano, scrittore vincitore del Premio Strega; Fiorenza Sarzanini, vicedirettore del Corriere della Sera; Massimo Giannini, editorialista di Repubblica;Francesco Costa, direttore de Il Post.

Nello Scavo, inviato di Avvenire; Roberto Burioni, virologo e professore all'Università Vita-Salute San Raffaele; Franco Locatelli, responsabile di Oncoematologia del Bambino Gesù, in occasione de I Giorni della Ricerca AIRC; e il climatologo Luca Mercalli.

The Traitors Italia: Alessia Marcuzzi in una foto

Il Tavolo di Che Tempo che Fa

A chiudere la serata, l'immancabile appuntamento con Che Tempo che Fa - Il Tavolo, con un parterre di ospiti all'insegna del divertimento e dell'attualità: Alessia Marcuzzi, conduttrice del nuovo reality The Traitors - Italia. Mara Maionchi; Nek, tra i nuovi coach di The Voice Senior e pronto a partire con il tour Nek Hits Live in USA e Canada.

Nino Frassica, Enzo Miccio, ora al timone di Domenica In insieme a Mara Venier; Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Raul Cremona, Ubaldo Pantani, Diego Abatantuono, Giucas Casella, oltre a Federica Pellegrini e Matteo Giunta.