Che tempo che fa: Adrien Brody ospite nella puntata di domenica 2 febbraio

La star di The Brutalist sarà protagonista in studio del programma condotto su Nove da Fabio Fazio.

Il premio Oscar Adrien Brody sarà ospite in esclusiva della trasmissione Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio sul canale Nove e in streaming su discovery+.

L'attore, premiato con il Golden Globe qualche settimana fa, sarà in Italia in occasione dell'uscita, il prossimo 6 febbraio, del suo ultimo film da protagonista, The Brutalist, diretto da Brady Corbet.

I riconoscimenti per The Brutalist e Adrien Brody

L'attore americano parteciperà al programma per la consueta intervista di Fabio Fazio, partendo dal suo ultimo successo. The Brutalist è in lizza con 10 candidature ai Premi Oscar ed è già vincitore di numerosi premi tra cui 3 Golden Globe e il Leone d'Argento per la miglior regia.

Adrien Brody, lo scorso 5 gennaio, è stato premiato con il Golden Globe al miglior attore in un film drammatico ed è candidato ai Premi Oscar come miglior attore protagonista insieme a Timothée Chalamet, Colman Domingo, Ralph Fiennes e Sebastian Stan.

La trama di The Brutalist e la carriera di Adrien Brody

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, The Brutalist racconta la storia del visionario architetto László Toth, che in fuga dall'Europa del dopoguerra, ricomincia una nuova vita in America, stabilendosi in Pennsylvania insieme alla moglie (Felicity Jones).

Dopo il debutto in New York Stories di Francis Ford Coppola, Adrien Brody conobbe il successo con Il pianista di Roman Polanski, grazie al quale vinse il Premio Oscar a soli 29 anni, diventando il più giovane vincitore nella storia del premio. In seguito ha recitato in numerosi cult come La sottile linea rossa, The Village, King Kong, Midnight in Paris, e in numerosi film di Wes Anderson, l'ultimo dei quali è Asteroid City.