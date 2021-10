Che origini ha Paolo Kessisoglu del duo Luca e Paolo

Paolo Kessisoglu è un attore, comico, cabarettista e conduttore televisivo italiano, principalmente noto per il duo comico Luca e Paolo, formato con Luca Bizzarri, ed è nato a Genova, da una famiglia genovese di origini armene.

Il nonno paterno di Paolo, Callisto, era un profugo armeno originario di Smirne, sfuggito ancora bambino al genocidio del proprio popolo avvenuto per mano dell'Impero Ottomano durante la Grande Guerra, trovando riparo per se stesso e per la sua famiglia dapprima in Grecia, poi in Italia stabilendosi per svariati anni a Trieste ed infine a Genova.

Il cognome originario della famiglia, Keshishian, venne turchizzato durante l'esodo in Keşişoğlu al fine di destare minor attenzione, per poi italianizzarne pronuncia e grafia all'arrivo in Italia. Paolo, una volta salito alla ribalta, si è impegnato in prima persona per tramandare la memoria del massacro armeno e combattere operazioni di negazionismo.

A proposito delle su origini lo stesso Paolo Kessisoglu, durante un'intervista del 2017, ha dichiarato: "Molto in sintesi, le origini arrivano da mio nonno paterno che nel '22 scappa con padre, madre, sorella più piccola e nonna per salvarsi dall'esercito ottomano. Le mie origini sono state chiare da subito in quanto mio nonno veniva da là, scriveva, parlava in armeno ed era orgoglioso di esserlo. Purtroppo non parlava molto della sua terra, molto pochi i racconti e le esperienze di vita. Mi avrebbe entusiasmato conoscere anche particolari della sua vita d'infanzia oltre che le barbarie dei turchi e quanto incivile fosse il loro odio."