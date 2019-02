Fulvio Collovati contro le donne a Quelli che il calcio: è polemica per una frase sessista

Marica Lancellotti

L'ex calciatore Fulvio Collovati è intervenuto nella puntata di Quelli che il calcio andata in onda su Rai2 ieri pomeriggio, dove è stato protagonista di un momento imbarazzante e discusso che sta scatenando forti polemiche: ha infatti dichiarato che le donne non capiscono e non sanno quindi spiegare la tattica calcistica.

Difensore di Inter e Milan negli anni '80, campione del mondo nel 1982, Fulvio Collovati è un volto ormai piuttosto noto dei salotti sportivi televisivi. Ospite del programma RAI, si è lasciato andare a osservazioni che hanno fatto parecchio scalpore: "Quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco. Se tu parli della partita, di come è andata e cose così, bene. Ma non puoi parlare di tattica perché la donna non capisce come un uomo, non c'è niente da fare". A cosa si riferiva? L'argomento era naturalmente Wanda Nara e il suo ruolo da procuratrice del marito Mauro Icardi. Sono valsi a poco i tentativi dei conduttori Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran di bloccare Collovati cercando di riportare lui su una strada meno insidiosa (visto anche il palese imbarazzo in studio) e il discorso su toni più scherzosi, come di domenica in domenica hanno abituato il pubblico: "Le calciatrici qualcosa sanno, ma non al cento per cento. Se poi riducete tutto al fatto che sono maschilista va bene, sono maschilista" ha continuato imperterrito. Aggiungendo poi: "Mia moglie non si è mai permessa di parlare di tattica nei miei confronti".

Carissima , mio marito haparlato di tattica...

La tattica spiegata da una donna non mi convince...

Quando presentavo le trasmissioni di calcio non ho mai avuto la pretesa di spiegare il 4 4 2.

La visione del mondo unisex non mi appartiene . — Caterina Collovati (@CateCollovati) 18 febbraio 2019

Inutile dire come Twitter e gli altri social si siano immediatamente scatenati contro l'ex campione del mondo. Eppure qualcuno non ha fatto mancare il proprio sostegno a Collovati: è stata la moglie Caterina, conduttrice e giornalista, che, rispondendo al tweet di una follower, ha ribadito più volte il suo pieno sostegno al marito: "Mio marito ha parlato di tattica. La tattica spiegata da una donna non mi convince...Quando presentavo le trasmissioni di calcio non ho mai avuto la pretesa di spiegare il 4-4-2. La visione del mondo unisex non mi appartiene". E ancora: "P_arlare di calcio certo, ma la tattica è altra cosa. Parlare, tutti possiamo farlo dire cose giuste è diverso. Saluti dalla moglie di un uomo che rispetta le donne più di molti altri...questa sì che è una certezza!_".

Parlare di calcio certo ,ma la tattica è altra cosa .

Parlare ,tutti possiamo farlo dire cose giuste è diverso .

Saluti dalla moglie di un uomo che rispetta le donne più di molti altri ...questa sì che è una certezza! — Caterina Collovati (@CateCollovati) 18 febbraio 2019